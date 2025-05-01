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在軌駐留183天 神19成功著陸 3太空人平安出艙

記者潘維庭／綜合報導
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神舟十九號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤身體狀態良好，神舟19號載人飛行任務圓滿成功。（新華社）
神舟十九號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤身體狀態良好，神舟19號載人飛行任務圓滿成功。（新華社）

4月30日下午2時2分，神舟十九號航天員（太空人）蔡旭哲、宋令東、王浩澤全部安全順利出艙，健康狀態良好。報導指，至此，神舟十九號航天員乘組的太空之旅圓滿結束。

據新華社報導，蔡旭哲重返「天宮」的圓夢征程完美收官，成為目前在艙外執行任務次數最多的中國航天員；2名「90後」航天員宋令東、王浩澤的首飛之旅圓滿完成。宋令東是中國首位「90後」男航天員完成首飛之旅；王浩澤是中國首位女性航天飛行工程師，此次完成任務、回到地球。

30日下午1時8分，神舟十九號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，現場醫監醫保人員確認三人身體狀態良好，神舟十九號載人飛行任務取得圓滿成功。

據中國載人航天工程辦公室表示，12時17分，北京航天飛行控制中心透過地面測控站發出返回指令，神舟十九號載人飛船軌道艙與返回艙成功分離。之後，飛船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離，返回艙成功著陸，擔負搜救回收任務的搜救分隊及時發現目標並抵達著陸現場。返回艙艙門打開後，醫監醫保人員確認航天員身體健康。

2024年10月30日，神舟十九號載人飛船從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。3名航天員在軌駐留183天，期間進行了三次出艙活動，完成空間站空間碎片防護裝置安裝、多次貨物出艙任務。同時，先後開展了艙內外設備設施安裝、調試、巡檢、維護維修等各項工作，為空間站長期穩定在軌運行，進一步積累了寶貴數據和經驗。該乘組在去年12月17日首次出艙活動期間，創造了航天員單次出艙活動時長世界紀錄。

另外，在軌駐留期間，該乘組還在地面科研人員配合下，完成了涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域的大量空間科學實（試）驗。

神舟十九號航天員（太空人）蔡旭哲、宋令東、王浩澤30日下午全部安全順利出艙，宋令...
神舟十九號航天員（太空人）蔡旭哲、宋令東、王浩澤30日下午全部安全順利出艙，宋令東接受訪問。（央視截圖）

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