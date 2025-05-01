我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

95歲屠呦呦 膺美科學院外籍院士 網：為何未當中國院士

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國中醫科學院中藥研究所研究員屠呦呦，當選美國國家科學院外籍院士。(新華社)
中國中醫科學院中藥研究所研究員屠呦呦，當選美國國家科學院外籍院士。(新華社)

2015年獲諾貝爾醫學獎的中國生物學家、高齡95歲的屠呦呦，4月30日獲選為美國國家科學院新任外籍院士，由於正值美中關稅戰，屠呦呦獲選美國國家科學院院士的消息引起熱議；中國知名學者顏寧30日發文稱：「感謝屠奶奶提升這個『士』的含金量。」而中國網友則再度質疑，屠呦呦為何至今都未當選中科院院士或中國工程院院士。

澎湃新聞報導，此次當選的華人學者有屠呦呦、張復倫、張逸白、范汕洄、金海翎、林芳華、劉建國、劉軍、單舒鷗、沈康、周集中。

1930年12月生的屠呦呦，是中國中醫科學院終身研究員，1955年北京醫學院（現北京大學醫學部）藥學系畢業後，即被分配到中國衛生部中醫研究院（現中國中醫科學院）。

屠呦呦主要的科學貢獻是發現青蒿素，2015年10月屠呦呦以「中醫藥古典文獻中獲取靈感，先驅性發現青蒿素，開創瘧疾治療新方法」，獲得諾貝爾生理學或醫學獎。這是中國醫學界迄今為止獲得的最高獎項，也是中醫藥成果獲得的最高獎項。2017年又獲得中國國家最高科學技術獎，2018年獲得官方頒發的「改革先鋒」稱號，2019年更被官方授予「共和國勳章」。

青蒿素在1980年代治癒眾多中國病患，世界衛生組織（WHO）推薦將基於青蒿素的複合療法作為一線抗瘧治療方案，使非洲瘧疾致死率下降66%，5歲以下兒童患瘧疾死亡率下降71%，拯救了數百萬人的生命。

屠呦呦是首位獲得諾貝爾醫學獎的中國人，但值得一提的是，她的醫學成就在中國遭到長期埋沒，並被稱為「三無學者」，既無博士學位，也無海外留學背景，更無中國兩院院士頭銜；這次她獲選為美國國家科學院新任外籍院士，網友就嘲諷，「她沒當選中科院院士，美帝這是故意刺激人了」、「這耳光扇的好！扇輕了」。

據了解，2015年諾獎一揭曉，公眾就炸開了鍋，都在質疑為啥屠呦呦這麽厲害的科學家，竟然沒能入選院士呢？後來屠呦呦在接受採訪時也透露，她過去曾多次申請中國科學院院士，可每次都沒能成功。被問到原因時，她只是苦笑著說：「有許多因素在起作用，情況很複雜。」

有人說，是因為屠呦呦的學術成果不夠，「就是發表的論文數量、學術履歷，在評選標準不占優勢，離當院士的要求還有差距」；還有人覺得是因為年齡太大，屠呦呦拿諾獎時已經85歲，院士增選一般都更傾向於還活躍在科研一線、未來還有很大潛力能持續做出貢獻的學者。

在屠呦呦之前，袁隆平、張啟發、李家洋、盧煜明、施一公、楊煥明、高福、顏寧、曹曉風、康樂、王貽芳等11位中國科學家已當選美國國家科學院外籍院士。

諾貝爾 華人 袁隆平

上一則

「網暴逼死人」…將麻醉病人晾手術台40分鐘? 出軌醫回應了

下一則

美中關稅博弈逆轉？ WSJ：習打太極、川普暴躁等電話

延伸閱讀

華人之光 95歲屠呦呦 當選美國科學院外籍院士

華人之光 95歲屠呦呦 當選美國科學院外籍院士
加州華裔大法官劉弘威獲選美國政治與社會科學院院士

加州華裔大法官劉弘威獲選美國政治與社會科學院院士
2010年諾獎得主、拉美文學巨匠尤薩去世 秘魯降半旗

2010年諾獎得主、拉美文學巨匠尤薩去世 秘魯降半旗
諾獎得主、拉美文學巨匠尤薩去世 秘魯降半旗

諾獎得主、拉美文學巨匠尤薩去世 秘魯降半旗

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
謝先生在離世前收拾了幾個大行李箱，其中最大的黑色行李箱留給岳母，裡面都是妻子的衣服、梳子、照片等遺物。（取材自南方都市報）

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

2025-04-26 07:30
一則展示中國國產大型集裝箱船的短視頻引發網路熱議。（封面新聞／張朝偉提供）

造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛

2025-04-26 21:00
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

2025-04-28 07:30
正在舉行的第137屆中國進出口商品交易會第2期（廣交會）上，多名中國出口商不約而同提到，美國零售巨頭商沃爾瑪已經通知中國供應商，恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。（歐新社）

中國出口商：沃爾瑪通知恢復發貨 關稅由美方買家承擔

2025-04-26 12:49
美國泡泡瑪特門店凌晨排起長龍。（取材自小紅書）

漲價也要買…拉布布漲6美元 美消費者仍排隊泡泡瑪特搶購

2025-04-28 02:29

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要