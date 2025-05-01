95歲屠呦呦 膺美科學院外籍院士 網：為何未當中國院士

中國中醫科學院中藥研究所研究員屠呦呦，當選美國國家科學院外籍院士。(新華社)

2015年獲諾貝爾 醫學獎的中國生物學家、高齡95歲的屠呦呦，4月30日獲選為美國國家科學院新任外籍院士，由於正值美中關稅戰，屠呦呦獲選美國國家科學院院士的消息引起熱議；中國知名學者顏寧30日發文稱：「感謝屠奶奶提升這個『士』的含金量。」而中國網友則再度質疑，屠呦呦為何至今都未當選中科院院士或中國工程院院士。

澎湃新聞報導，此次當選的華人 學者有屠呦呦、張復倫、張逸白、范汕洄、金海翎、林芳華、劉建國、劉軍、單舒鷗、沈康、周集中。

1930年12月生的屠呦呦，是中國中醫科學院終身研究員，1955年北京醫學院（現北京大學醫學部）藥學系畢業後，即被分配到中國衛生部中醫研究院（現中國中醫科學院）。

屠呦呦主要的科學貢獻是發現青蒿素，2015年10月屠呦呦以「中醫藥古典文獻中獲取靈感，先驅性發現青蒿素，開創瘧疾治療新方法」，獲得諾貝爾生理學或醫學獎。這是中國醫學界迄今為止獲得的最高獎項，也是中醫藥成果獲得的最高獎項。2017年又獲得中國國家最高科學技術獎，2018年獲得官方頒發的「改革先鋒」稱號，2019年更被官方授予「共和國勳章」。

青蒿素在1980年代治癒眾多中國病患，世界衛生組織（WHO）推薦將基於青蒿素的複合療法作為一線抗瘧治療方案，使非洲瘧疾致死率下降66%，5歲以下兒童患瘧疾死亡率下降71%，拯救了數百萬人的生命。

屠呦呦是首位獲得諾貝爾醫學獎的中國人，但值得一提的是，她的醫學成就在中國遭到長期埋沒，並被稱為「三無學者」，既無博士學位，也無海外留學背景，更無中國兩院院士頭銜；這次她獲選為美國國家科學院新任外籍院士，網友就嘲諷，「她沒當選中科院院士，美帝這是故意刺激人了」、「這耳光扇的好！扇輕了」。

據了解，2015年諾獎一揭曉，公眾就炸開了鍋，都在質疑為啥屠呦呦這麽厲害的科學家，竟然沒能入選院士呢？後來屠呦呦在接受採訪時也透露，她過去曾多次申請中國科學院院士，可每次都沒能成功。被問到原因時，她只是苦笑著說：「有許多因素在起作用，情況很複雜。」

有人說，是因為屠呦呦的學術成果不夠，「就是發表的論文數量、學術履歷，在評選標準不占優勢，離當院士的要求還有差距」；還有人覺得是因為年齡太大，屠呦呦拿諾獎時已經85歲，院士增選一般都更傾向於還活躍在科研一線、未來還有很大潛力能持續做出貢獻的學者。

在屠呦呦之前，袁隆平 、張啟發、李家洋、盧煜明、施一公、楊煥明、高福、顏寧、曹曉風、康樂、王貽芳等11位中國科學家已當選美國國家科學院外籍院士。