網紅「豹警官」升官 成攀枝花文旅局長 盼萌系外交吸客

「豹警官」當時因過胖而暴紅。（取材自紅星新聞）

還記得攀枝花動物園的「豹警官」嗎？2024年，金錢豹「攀豹豹」因為酷似動畫電影「動物方城市」中的豹警官在網上走紅，現在牠瘦身成功，還有了新職務，被任命為「攀枝花文旅榮譽局長」，要以「萌系外交」推動攀枝花文旅品牌破圈。

據紅星新聞報導，四川省攀枝花市文旅在29日的IP形象線下首發儀式上，攀枝花動物園的網紅「豹警官」被任命為「攀枝花文旅榮譽局長」。同日，陪伴牠18年的飼養員李雲強正式退休 。

2024年3月，攀枝花公園動物園的一隻金錢豹「發福」長胖，因酷似電影「動物方城市」中愛吃甜甜圈的「豹警官」在網上走紅，各地遊客紛紛到該動物園打卡，入園客流量猛增，單日客流量最高達到了平日的10倍，一個月時間就實現門票收入19.25萬元（人民幣，下同，約2.6萬美元），比2023年全年門票收入還多出近2萬元，成為攀枝花城市文旅標誌性IP。

2025年清明節長假，數據再度被刷新，三天時間內，近1.9萬人次遊客入園，實現門票營收14.2萬元。

4月29日，四川省攀枝花市文旅IP形象線下首發儀式上，備受矚目的網紅「豹警官」正式獲任「攀枝花文旅榮譽局長」。當天的任命儀式現場，「豹局長」工裝版、生活版動畫一一亮相，同時播放了「成都文旅榮譽局長」，大熊貓「花花」的祝賀視頻。履新後的「豹局長」將以「萌系外交」為特色，深度參與城市文旅宣傳，推動攀枝花文旅品牌破圈傳播。