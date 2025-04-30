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原料、製作訂標準 川菜法5/1上路 29條新規確保公平競爭

中國新聞組╱北京30日電
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四川省促進川菜發展條例5月上路，有助推動市場發展。圖為成都一家川菜館推出回鍋肉宴。(中新社資料照片)
四川省促進川菜發展條例5月上路，有助推動市場發展。圖為成都一家川菜館推出回鍋肉宴。(中新社資料照片)

麻辣鮮香、濃郁醇厚的川菜是中餐走向國際舞台的「排頭兵」，今年3月，四川省14屆人大常委會第18次會議表決通過了「四川省促進川菜發展條例」（下稱「條例」），自5月1日起施行，將助力川菜在世界打響名號。

據了解，這項立法的目的主要在於規範川菜的製作和傳播，確保每一道川菜都能保持其正宗的風味和傳統的製作工藝。除對川菜的原料、製作方法、營養分配等進行明確標準規定，還將設立專門機構進行監督和管理，確保川菜的市場競爭更加公平，也讓消費者能吃到更放心的美食。

紅星新聞報導，5月上路的「條例」共29條，從加強綠色食材、注重品牌建設、促進川菜與旅遊融合等多面向支持產業發展，將依托鄉村旅遊美食點和精品旅遊線路建設，支持舉辦川菜美食節等活動，結合川酒、川劇、川茶等，打造四川特色消費場景。

「條例」提到，要構建多層次川菜人才培養體系，支持高等學校設立川菜相關專業或課程，編寫川菜相關教材，培養川菜高層次專業人才；並鼓勵企業利用資源優勢，開發川菜相關鄉村振興項目，對接市場用工需求開展就業幫扶等培訓。

為了讓川菜「走出去」，「條例」提出，支持川菜開拓海外市場，協助川菜廚師赴境外從業。規定縣級以上地方政府及有關部門鼓勵企業推動川菜原輔料等進入國際市場。

此外，四川省商務廳副廳長尹奇志強調，將著力建構川菜「公共品牌+特色美食+老字號」的品牌矩陣體系，並聚焦「活動+場景」，每年持續舉辦世界川菜大會、成都國際美食嘉年華等百場活動，發布一批川菜美食旅遊體驗線路，抓住遊客的胃也抓住心。

四川省促進川菜發展條例5月上路，有助推動市場發展。圖為川菜回鍋肉。(取材自紅星新...
四川省促進川菜發展條例5月上路，有助推動市場發展。圖為川菜回鍋肉。(取材自紅星新聞)

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