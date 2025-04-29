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蛇年蛇月蛇日蛇時 今年首次「4個巳」就在30日

中國新聞組／北京29日電
4月30日迎來乙巳蛇年首個「蛇年蛇月蛇日蛇時」。(新華社)
4月30日迎來乙巳蛇年首個「蛇年蛇月蛇日蛇時」。(新華社)

今年為乙巳蛇年，4月30日9至11時，將迎來本年度首個「蛇年蛇月蛇日蛇時」，蛇月、蛇日、蛇時…其實就是巳月、巳日、巳時。今年共會出現3次「蛇年蛇月蛇日蛇時」，這一有趣現象是基於中國傳統干支和生肖紀法標記年、月、日、時而形成。

新華社報導，中國科學院紫金山天文台科普主管王科超介紹，干支是天干、地支的合稱，天干由「甲乙丙丁戊己庚辛壬癸」組成，一共10個；地支由「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥」組成，一共12個。天干和地支按順序搭配，天干在前，地支在後，從甲子開始到癸亥結束，排列成60個干支組合，俗稱「六十甲子」，以此記錄年序與日序，並循環往復。

中國農曆至今仍沿用干支紀年、紀日。農曆年按干支紀法和生肖紀法命名，比如今年為乙巳蛇年。「農曆日按數序紀法和干支紀法命名。數序紀日法按照其在所屬農曆月中的順序用數字命名，例如初一、十一、二十一等；干支紀日法則仍是用六十甲子來記錄日序，60天為一輪，當一輪結束後，再從頭開始，進行新一輪記錄。」王科超說。

現代農曆以朔望月作為劃分月份標準，以數序紀月。而在2000多年前，中國古人也曾創造干支曆，用二十四節氣來劃分一年中的各個月份，以立春當日作為一年的第一個月份，用十二地支標記，如十一月為子月，十二月為丑月，以此類推，四月為巳月，並配合天干使用。

「這樣算來，特別是在紀月方面，古代曆法與現代已經產生了不同。按照最傳統的干支曆，今年到公曆5月才能碰上第一個蛇日，但這樣的紀月現在已不太常用。按照現在更為通行的方法，可以把現代農曆月的劃分規則和古代干支紀月方法相結合，公曆4月30日對應的農曆日期為四月初三，干支紀法為乙巳年辛巳月己巳日，為今年的第一個蛇日。」王科超說。

王科超說，中國古代還用干支紀時，將一晝夜分為十二時辰，以十二地支循環紀時。對應到現代的24小時制，每個時辰相當於兩小時，即23時至1時是子時，1時至3時為丑時……以此類推，9時至11時是巳時。「古人還把十二生肖與各個地支相對應，今年為乙巳蛇年，所謂蛇月、蛇日、蛇時，其實就是巳月、巳日、巳時。」王科超說。

王科超說，今年的「蛇年蛇月蛇日蛇時」現象將出現3次，分別在4月30日、5月12日和5月24日的9時至11時。「三次的間隔時間與干支紀日的方法有關，由於地支有十二個，因此每隔12天就出現一個帶巳字的日子。」

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