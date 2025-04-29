甘肅新娘長太美 被質疑AI換臉 新郎挺：她從小天生麗質
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甘肅臨夏一名回族新娘因超高顏值，引發熱議。視頻中她包著頭巾，換了好幾套婚服，眼睛又大又亮，身材窈窕。有網友讚美，「長得好像精靈」、「像個洋娃娃」。但也有人認為美得不敢相信是真人，質疑是AI換臉。
綜合大象新聞等媒體報導，這名新娘五官精緻，在為期兩天的婚禮現場共換了七套服裝，展現不同風情，畫面被拍攝者記錄下來後迅速走紅網路，引發熱烈討論。部分網友認為，新娘的外貌過於完美，懷疑可能使用了AI換臉技術或進行了整形手術。甚至有網友調侃她，「像AI生成的人」，質疑其真實性。
對此，拍攝者表示，新娘的美貌並非依靠技術手段打造，並透露新娘日常素顏時同樣美麗，並非刻意修飾。此外，新娘的娘家家族顏值普遍較高，相對於外在美更注重內在美。
另有消息稱，新郎無奈表示，妻子天生麗質，從小到大常因美貌遭質疑。本以為結婚是幸福時刻，沒想到又因顏值被推上風口浪尖。
據親友表示，她們的信仰規定是不能化妝、不能動刀的。另有網友透露，回族女孩普遍五官深邃，且依規定她們不能整容，也不會多打扮，平常就很漂亮；她們常年包頭巾，也擋住了部分臉部，常常穿不露手臂和腿的衣服，這在一定程度上也達到了護膚的效果。
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