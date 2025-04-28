四川最美通緝犯變主播 說「在大牢的故事」被查封帳號

因高顏值走紅的女通緝犯出獄當主播，自稱「改邪歸正」，不過帳號仍被封鎖。(取材自極目新聞)

5年前因參與「酒托」詐騙被通緝的四川女子卿晨璟靚，當時因通緝令上的高顏值照片走紅。近日，服刑完畢的卿晨璟靚搖身一變成了網路主播，個人簡介寫著「2018年頭條人物，現已改邪歸正」，並以「最美通緝犯」、「大牢出來的女人」人設發布12條視頻，稱「想聽我講裡面的故事就進我的粉絲群」吸引8000多名粉絲。不過4月27日，她的社群帳號已被封鎖。

據極目新聞報導，2018年，四川綿陽女子卿晨璟靚因參與「酒托」詐騙被通緝，警方發布在逃人員的通告，曝光了7名嫌疑人的姓名及照片。卿晨璟靚因為高顏值意外火了，被網友稱為「最美酒托」而「高顏值通緝犯」。此後，卿晨璟靚因詐欺罪，被判處有期徒刑一年兩個月。

近日，獲釋後的卿晨璟靚，在社群平台用2018年通緝令上的那張照片當作頭像，變身成為網路主播。個人簡介寫著「2018年頭條人物，現已改邪歸正」，帳號上發布了12條視頻，全部露臉出鏡，看起來與當年通緝令照片的確是同一人。 她也在影片中自我介紹，「大家好，我就是2018年被通緝上熱搜的那個最美通緝犯。」帳號被封鎖前約有8000多名粉絲。

在她社群帳號中的，她發布多支影片和網友互動，透過影片講述以前做託相關的事，以及坐監發生的事，「不要問我是不是和娛樂明星關在一起，裡面男女是分開的。」「如果你們還想聽我講裡面的故事，就進我的粉絲群。」她曾每天進行兩次直播，內容主題是「大牢出來的女人」「最美酒托」等。