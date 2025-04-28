中國五一連假將至 1航空公司卻突宣布停飛

中國陝西幸福航空卻突然宣布停飛。圖為2015年5月10日，幸福航空一架新舟60飛機在福州機場落地時衝出跑道後，被吊上拖車拖離現場。（新華社）

中國「五一」五天連假（5月1日至5日）即將開始前，陝西「幸福航空」卻突然傳出全面取消「五一」前航班的消息。幸福航空的航班調整通知單顯示，4月28日至4月30日的航班已全部取消。幸福航空此前就傳出拖欠員工薪資的消息。

成都商報旗下新媒體「紅星新聞」指出，27日晚，幸福航空發布通知稱，近期將進行「優化升級」，系統暫停不正常航班延誤證明功能，後續恢復正常後將及時通知。報導指出，從幸福航空多名在職員工處獲悉，此消息屬實，且部分員工還被通知28日不用到公司上班。

該公司航班調整通知單顯示，幸福航空4月28日至4月30日的航班已經全部取消。該公司一名劉姓員工表示，「剛才部門領導電話通知我們，說明天（28日）不用去公司了。」另一名陳姓員工也表示，其所在的部門今天（27日）沒有收到航班計劃，但公司並沒有解釋具體原因。

27日晚，幸福航空一名高層證實停飛的消息，「暫時先停飛三天，至於後續還會不會開航班，明天要就此事開會。」該高層稱，關於公司之後的運營問題，明天（28日）會在會議上給出一個準確的消息。「從我這邊了解到的是公司還是會繼續運營下去，正在準備給員工發工資呢。」

山東大眾報業集團旗下新媒體「海報新聞」記者28日多次撥打幸福航空公司電話及客服電話，但都無法接通。報導指出，在幸福航空官網上，已經查詢不到任何在售機票 信息。

據官網介紹，幸福航空於2008年由中國航空工業集團發起組建，2018年11月，陜西省、西安市與中國航空工業集團簽署協議，西安航空航天投資股份有限公司牽頭對幸福航空進行重組，成為幸福航空控股股東。幸福航空擁有25架新舟60飛機，5架波音 737-800飛機，員工1000餘名，已開通航線40多條。

幸福航空官網稱，「在西安市政府的堅強領導和控股股東西安航投的大力支持下，將以西安咸陽國際機場為主運行基地，幹支並舉」，致力於成為具有西安本土特色的航空企業品牌。

事實上幸福航空去年底就傳出拖欠員工薪資並欠繳員工社保的消息，由於公司長期欠薪，不少飛行員、空服員、地勤甚至被迫必須送外賣、開網約車 、擺地攤等方式來維持生活，連公司的前書記為了討薪，也和幸福航空對簿公堂。