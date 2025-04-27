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京東底薪5000元人民幣搶外賣騎手 3個月招10萬人

中國新聞組／北京28日電
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京東27日宣布進一步加強全職騎手的招募力度。（取材自封面新聞）
京東27日宣布進一步加強全職騎手的招募力度。（取材自封面新聞）

中國電商京東強攻外賣市場又有新動作。京東27日宣布進一步加強全職騎手的招募力度，未來三個月將招募10萬人，除五險一金外，騎手可享法定福利假期、年假、家禮、體檢、帶薪病假、愛心基金等多項福利；入職前三個月，公司還提供至少5000元（人民幣，下同，約690.7美元）的保底工資，並為表現優異的全職騎手提供晉升機會。

綜合第一財經、證券時報等媒體報導，京東招攬騎手動作頻頻，27日晚間，京東黑板報發文稱，由於多個平台的騎手夥伴表達了迫切想要加入京東的願望，決定進一步加大全職騎手的招聘力度。未來三個月，將招聘10萬名全職騎手，五險一金費用由公司承擔，平均繳納2000元左右，騎手還可享受法定福利假期、年假、家禮、體檢、帶薪病假、愛心基金等多項福利。

除此之外，全職騎手入職前三個月，京東將提供至少5000元的保底工資，「多勞多得」；並為表現優異的全職騎手提供晉升騎手副站長、站長的職業發展機會，鼓勵他們向更多騎手傳授跑單經驗，幫助大家提升收入。

在拉攏騎手的同時，京東也向商家持續發力。京東創始人劉強東在朋友圈發布動態，公開支持一家餐飲商戶。他寫道：「感謝這位兄弟支持！找到你的店後再免佣金一年。我幹過餐廳，深知餐飲行業的不易。」同時，他祝福商家「紅紅火火，生意興隆」。此舉迅速引發行業關注，被解讀為京東外賣繼續加碼吸引品牌餐飲商家入駐的信號。

劉強東提到的商家是天津西青區的「八爺手擀炸醬麵」總店。該店工作人員在短影音平台發布了一條影片：一名員工手舉劉強東大幅海報，背景音樂激昂，配文「大丈夫當如是也」、「本店支持京東外賣」。影片發布後點讚量迅速突破2萬，評論區被「東哥敬酒、義薄雲天」等留言刷屏，表達了消費者對京東外賣的認可。

京東一連串組合拳展現進軍外賣市場的決心，據京東黑板報消息，4月22日，京東外賣日單量已突破1000萬單，覆蓋166個城市；距4月15日的日單量突破500萬單僅隔一周。

劉強東 電商

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