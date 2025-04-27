我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就任百日民調 支持度跌到39% 創80年新低

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

天津外國語大學前校長修剛 飛機上突發疾病離世

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
天津外國語大學前校長修剛傳出25日晚間搭機時突感身體不適，後雖經搶救仍不幸離世。（取材自微博）
天津外國語大學前校長修剛傳出25日晚間搭機時突感身體不適，後雖經搶救仍不幸離世。（取材自微博）

據湖北日報旗下新媒體極目新聞報導，天津外國語大學26日深夜發布訃告稱，天津外國語大學原黨委副書記、校長修剛因突發疾病醫治無效，於2025年4月26日凌晨1時去世，享壽68歲。修剛是中國重要日語教育專家。

報導稱，修剛是在4月25日晚間從貴陽飛往天津的航班上突發疾病，飛機備降重慶江北國際機場將修剛緊急送醫，但經搶救仍不幸離世。

有消息稱，修剛疑似在機上突發心肌梗塞。

天津外國語大學的訃告顯示，修剛1957年7月出生於遼寧丹東，為享受中國國務院政府特殊津貼專家。1984年7月起，修剛於天津外國語學院任教，先後擔任日語系副主任、主任，天津外國語學院院長助理、副院長、院長，天津外國語大學黨委副書記、校長。

2019年2月退休後，修剛又赴浙江越秀外國語學院任校長。修剛擔還任中國教育部高等學校外語教學指導委員會副主任委員、日語分委員會主任委員，中華日本學會第七屆理事會副會長，並曾任中國翻譯協會副會長、中國日語教學研究會名譽會長等職。

極目新聞指出，25日晚間，修剛在廈門航空貴陽至天津航班上突感身體不適，飛機深夜備降重慶緊急送醫，經搶救仍不幸去世。

飛航資訊系統顯示，25日晚，廈門航空MF8482貴陽至天津的航班確曾在重慶備降，顯示該航班21時48分在重慶上空發出「7700」告警。有資深機長稱，飛機掛「7700」代碼，代表應急或遇險狀態，「航班上有乘客突發疾病需要救助，飛機可以掛7700代碼」。

據浙江越秀外國語學院4月15日發布的文章，當日下午，浙江越秀外國語學院舉行「最佳雇主聯盟」成立暨「Young帆啟航」就業創業訓練項目啟動儀式，修剛還曾出席並致辭。

國務院 退休 教育部

上一則

川普有2王牌沒出手? BBC：關稅戰 中握消費市場等5籌碼

延伸閱讀

台大校長陳文章 與北美校友網路座談校務規畫

台大校長陳文章 與北美校友網路座談校務規畫
違背常理 讓人倍感困惑的3件事

違背常理 讓人倍感困惑的3件事
台大北美校友網路座談 陳文章：邁向華人最好大學

台大北美校友網路座談 陳文章：邁向華人最好大學
今秋入學新鮮人 畢業時平均背債4萬元 全美4200萬人背負聯邦學貸

今秋入學新鮮人 畢業時平均背債4萬元 全美4200萬人背負聯邦學貸

熱門新聞

前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
柬埔寨王室成員珍娜公主。(取材自微博@NorodomJenna諾羅敦珍娜)

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

2025-04-19 02:29
一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機，被「退貨」後20日降落在西雅圖。（路透）

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

2025-04-21 02:30
想「繞過」美國高額關稅，有中國廠家出招，用TikTok「直銷」。（TikTok視頻截圖）

繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友

2025-04-19 21:30
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威