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88米高太行山懸崖天梯暴紅 光看就腿軟 網：爬了會哭

中國新聞組／綜合報導
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太行山的「摩天筒梯」被網友戲稱是「通往天空的階梯」。（視頻截圖）
太行山的「摩天筒梯」被網友戲稱是「通往天空的階梯」。（視頻截圖）

近日，一段拍攝於河南太行山大峽谷的短視頻在網路引發熱議，視頻中，一座金屬構建的綠色螺旋狀「筒梯」緊貼懸崖直衝雲霄，像是峭壁上的一條綠色長龍，極具視覺衝擊，被網友稱作「通往天空的階梯」。網友紛紛留言表示「腿軟」、「欄桿外就是懸崖峭壁，爬上去可能要哭」，也有人猜測這段梯子有百米高，擔心爬上去體力消耗不小，會有安全疑慮。

上游新聞報導，景區工作人員表示，太行山這座「摩天筒梯」大約是2000年建成的，是景區內王相巖景點的一絕，主要服務於桃花谷和王相巖之間的步行登山路線。工作人員透露，為了保持太行山原生態，當初並沒有興建電梯，強調這座「摩天筒梯」視覺衝擊雖然比較大，但設施每年都有定期安全檢測，節假日旅遊高峰也會依據人流進行現流，整體安全可控。但該名工作人員也提醒，遊客在攀爬前應根據自身身體狀況合理評估，避免在體力不足時強行登梯。

據旅遊平台介紹，「摩天筒梯」依絕壁而建，是呈螺旋狀扶搖直上的鋼結構「筒梯」，高約88米，共有331級台階。「筒梯」踏板僅能供一人通行，走在上面，360度回旋攀登，即使不恐高，僅專注於腳下，也會產生眩暈的感覺。

太行山懸崖的「摩天筒梯」有88公尺高。（視頻截圖）
太行山懸崖的「摩天筒梯」有88公尺高。（視頻截圖）

太行山「摩天筒梯」不論是遠遠望去，還是從上往下看，都讓人感覺驚險萬分。一名網友表示，「小時候在重慶爬過20多層樓的住宅，但這完全是另一種體驗。」

河南

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