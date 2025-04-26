打一針能飛天？小紅書爆女搶打千元「高潮針」網：騙局吧

近期小紅書上，不少女性用戶分享了自己打「高潮針」的經歷；左圖為示意圖。(取材自功夫財經)

在社群媒體小紅書 上，近來有不少女性用戶分享了自己打「高潮針」的經歷，即使多家診所預約爆滿，人多到排隊，一針的市場價格要幾千元左右（人民幣，下同），這些女性和寶媽們仍趨之若鶩，只為在陰道前壁等私處打了高潮針之後，能「一針就自己充滿電」、「一飛沖天達到高潮」。有人認為這是女性愛自己的表現，也有評論認為這是新型醫美騙局，呼籲嚴管。

據功夫財經、自媒體等綜合報導，前幾天一眾醫美概念股的拉爆，讓不少人感到驚訝，醫美這個行業怎麼突然發力。報導表示，近日圈裡流傳一則訊息，稱科技又進步，做臉已經不夠了，現在最新的產品是打「高潮針」，並且提到在小紅書裡，各種接高潮針諮詢的管道都已經爆了。

所謂的高潮針，到底是什麼？商家宣傳說的功效是：一針讓你充滿電，一觸即發，並表示全球有25%的女性都從來沒有體驗過「高潮」。不過報導指出，其實這樣的產品叫做PRP（自體血液），是再抽取自身的血液抽後，放到儀器加工後，最後將這個PRP打到私處的敏感區。

商家的解釋是PRP內含生長因子，可以促進神經敏感度，從而達到效果，一針藥價幾千元人民幣。

綜合媒體報導，醫學界中，富血小板血漿（PRP）主要是在骨科 救場（骨折修復）和皮膚科填坑（創面癒合）的時候會作使用。至於各類醫美宣傳往私處打PRP，還未有明確的研究證明。即使技術合法存在，但有可能沒有達成廣告中「一飛沖天」的效果。