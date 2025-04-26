打一針能飛天？小紅書爆女搶打千元「高潮針」網：騙局吧
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在社群媒體小紅書上，近來有不少女性用戶分享了自己打「高潮針」的經歷，即使多家診所預約爆滿，人多到排隊，一針的市場價格要幾千元左右（人民幣，下同），這些女性和寶媽們仍趨之若鶩，只為在陰道前壁等私處打了高潮針之後，能「一針就自己充滿電」、「一飛沖天達到高潮」。有人認為這是女性愛自己的表現，也有評論認為這是新型醫美騙局，呼籲嚴管。
據功夫財經、自媒體等綜合報導，前幾天一眾醫美概念股的拉爆，讓不少人感到驚訝，醫美這個行業怎麼突然發力。報導表示，近日圈裡流傳一則訊息，稱科技又進步，做臉已經不夠了，現在最新的產品是打「高潮針」，並且提到在小紅書裡，各種接高潮針諮詢的管道都已經爆了。
所謂的高潮針，到底是什麼？商家宣傳說的功效是：一針讓你充滿電，一觸即發，並表示全球有25%的女性都從來沒有體驗過「高潮」。不過報導指出，其實這樣的產品叫做PRP（自體血液），是再抽取自身的血液抽後，放到儀器加工後，最後將這個PRP打到私處的敏感區。
商家的解釋是PRP內含生長因子，可以促進神經敏感度，從而達到效果，一針藥價幾千元人民幣。
綜合媒體報導，醫學界中，富血小板血漿（PRP）主要是在骨科救場（骨折修復）和皮膚科填坑（創面癒合）的時候會作使用。至於各類醫美宣傳往私處打PRP，還未有明確的研究證明。即使技術合法存在，但有可能沒有達成廣告中「一飛沖天」的效果。
一名網友發文感慨，從HPV疫苗到幹細胞治療，從水光針到熱瑪吉，再到如今的高潮針，女性在追求美麗與「性福」的道路上從未停止腳步。有人說，這體現了獨立女性的灑脫自愛，是對自身更高品質生活的追求；也有人質疑，這不過是資本運作的又一場鬧劇，利用女性的心理賺取利潤。
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