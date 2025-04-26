山西超市老闆投資黃金賺千萬 全分員工、保潔員都有份

超市員工領獎金現場。(取材自極目新聞)

山西榮河1+1生鮮超市老闆近日稱自己投資的黃金因金價 暴漲盈利1000萬元（人民幣，下同，約138.14萬美元），決定「把我的財富分給大家」，將這些獲利全部拿出分給員工，其中，工作兩年以上可以分到1萬元，做飯工和保潔員也有份。有網民曬出了現場領取獎勵的視頻，只見員工們手上拿著大把現金獎勵，顯得十分開心和激動，有人笑說「還以為劉總喝多了」。

縱覽新聞報導，根據多名網友發布視頻中一張微信 截圖顯示，「劉總」在多個微信群裡發布信息稱，「我在開會時總說有一天我會把我的財富分給大家，說了一兩年因為要擴店一直沒有多餘錢給大家分，時間久了大家甚至我自己都覺得是洗腦的謊言，很幸運，這段時間黃金暴漲我買的黃金盈利1000萬，終於可以分給大家了」。

山西一老闆投資黃金賺1000萬，全部分給員工。(取材自縱覽新聞)

截圖中還公布了「分錢」標準，兩年以上員工每人分1萬元，包括做飯工和保潔；一年以上的不夠兩年的分2000元旅遊補貼金，放兩天旅遊假；剛來不夠一年的新員工1000元旅遊補貼加兩天旅遊假。

也有網友曬出了領取獎勵現場的視頻，不少員工拿到獎勵後顯得十分開心和激動，一名員工笑著說，「（剛看到信息）還以為劉總喝多了」。

不少員工拿到獎勵後顯得十分開心和激動。(取材自潮新聞)

報導說，榮河1+1生鮮超市多家分店員工受訪時證實確有此事，已經拿到了老闆分的錢。星河分店的店長稱，她店裡有92名員工，有53人拿到了1萬元，保潔員和廚師都不是外包的，也包括在內，「員工們分到錢，幹活也賣力了」。

該店長還提到，除了節日的常規福利，老闆年底還會給員工的父母發放慰問金，這項福利政策已維持兩年，第一年發500元，第二年發1000元。

根據天眼查APP顯示，山西榮河壹加壹連鎖超市有限公司，成立於2021年，位於山西省運城市，是一家以從事零售業 為主的企業，企業註冊資本1000萬元，法定代表人是劉明軍。