又一科研人才返中 東京大學化學教授尚睿加盟西湖大學

東京大學化學教授尚睿（右）將於今年晚些時候回中國。（取材自北海道大學官網）

又一頂尖科學家回中國，港媒報導，東京大學化學教授尚睿將於今年晚些時候歸國，加盟西湖大學。屆時，他將在該校籌建一個全新的實驗室，專注於可持續催化和功能分子領域的研究。

東京大學官網信息顯示，尚睿的主要研究領域包括合成有機化學、催化、材料科學及太陽能電池等領域，目前的研究方向為基於可持續催化的有機合成化學以及有機光電功能材料的開發。

南華早報報導，尚睿選擇回國，正逢大批科研人才回流中國的熱潮。隨著美國、英國等發達國家縮減科研與高等教育投入，許多研究人員將目光投向中國，將之視為國際學術發展的新熱土，尤其是在化學和材料科學等中國已具備全球領先優勢的領域，歸國科研力量不斷壯大。

綜合中村榮一實驗室官網介紹，出生於1987年的尚睿，在中國科學技術大學完成本科和博士階段的學習，隨後前往東京大學繼續其學術生涯，師承國際著名有機化學家中村榮一。2020年，他晉升為東京大學副教授，並於去年升任特任教授，主持多項日本 學術振興會（JSPS）和日本學術振興機構（JST）的研究基金項目。

報導稱，尚睿的研究興趣涵蓋廣泛的催化反應，致力於開發具有商業潛力的高性能電子材料。他設計了用於合成功能性電子材料的鐵催化反應，通過創新反應制備新型聚合物和小分子有機半導體材料。這些材料已成功應用於光探測器和有機太陽能電池等設備中。

據報導，尚睿在學術界具有較高的地位，過去三年來榮獲多個頗具聲望的獎項，其中包括日本化學會頒發的青年化學家獎，以及德國 著名Thieme學術出版集團頒布的2023年年度Thieme化學期刊獎（Thieme Chemistry Journals Award）。

除了在學術領域的貢獻，尚睿還與日本的三菱化學、花王等大型企業，以及中國國內的幾家公司建立緊密的產學研合作關係。這些合作推動具有獨特結構的共軛功能材料的開發，以及新型有機電子材料的推進，並在日本獲得多項專利。