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黃子韜衛生巾公司招人 月薪最高3萬 網：就業市場靠它救

中國新聞組／北京25日電
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黃子韜衛生巾公司招人公告。（取材自現代快報）
黃子韜衛生巾公司招人公告。（取材自現代快報）

中國男星黃子韜近日宣布跨界投身衛生巾事業，不少人擔心質量問題也質疑他炒作。不過近日，某招聘公眾號發布了黃子韜衛生巾公司「朵薇」招聘公告，條件只有3個，分別是女性友好、大專起投和不限專業，月薪最高達3萬元（人民幣，下同），讓不少網民在網上發起「集體應聘去」，直呼「真幹啊」，「中國就業市場要靠衛生巾來救了」，又衝上了微博熱搜。

今年4月央視揭露黑心衛生巾事件，讓黃子韜決定投入衛生巾行業，他稱自己正籌備自有衛生巾品牌工廠，要生產更安全的衛生巾，並稱自己「想做對的事」。不過黃子韜跨界衛生巾引來輿論兩極反應，有人支持他付諸實際行動改善產業亂象，有人則質疑他炒作、蹭熱度、代工還擔心衛生巾的質量問題。

據現代快報報導，黃子韜的衛生巾公司昨天又衝上了微博熱搜，原因是某招聘公眾號近日發布「黃子韜衛生巾公司」朵薇的招聘公告，招聘公告上顯示3個話題詞，分別是女性友好、大專起投和不限專業。招聘的崗位包括電商渠道經理、電商主播、產品經理、素材拍攝剪輯、電商設計師、渠道銷售總監等。其中，渠道銷售總監崗位的薪資水平為20–30k。

據了解，黃子韜稱自己在2024年10月份就開始做衛生巾工廠，衛生巾計畫於5月下旬售賣。他並在直播中針對有網民質疑他是代工表示，自己收購的是一個衛生巾廠，是全新的設備，該款衛生巾已通過17項國家檢測，是一款醫護級衛生巾，並指其妻徐藝洋已試了幾款覺得品質很好，「我做這個是出於責任感，不是為了賺錢」 ，還在直播間裡送出5萬份衛生巾試用。

黃子韜跨界投入衛生巾行業，引來輿論兩極反應。（取材自微博）
黃子韜跨界投入衛生巾行業，引來輿論兩極反應。（取材自微博）

據天眼查顯示，浙江朵薇護理用品有限公司成立於2021年6月，法定代表人為徐嘉斌，註冊資本1000萬元，經營範圍包括衛生用品和一次性使用醫療用品生產、貨物進出口、紙製品製造等。變更紀錄顯示，目前，黃子韜間接持有該公司股份。據傳他砸下百億。

4月11日晚，黃子韜在直播間展示衛生巾檢測報告，並上線4.95萬單1分錢試用衛生巾。其商品櫥窗顯示，該衛生巾品牌名為朵薇，其售賣的「1分錢」活動禮盒內含一包日用衛生巾（10片/盒），一包迷你巾（10片/盒）以及一包安睡褲（2條/包）。

目前某二手平台不乏「黃子韜投資的醫護級衛生巾」轉賣帖，有賣家售價60元並配文「蠶絲面層，醫護級，下單改地址」，還有人出價25元收購該衛生巾試用禮盒。黃子韜在直播中表示：不希望大家去炒作轉賣，給真正有需要的人。

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