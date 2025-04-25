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史上第6次 神舟20「太空會師」 6.5小時在軌輪換神舟19

中國新聞組／北京25日電
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神20航天員順利進駐中國空間站。(取材自人民日報)
神20航天員順利進駐中國空間站。(取材自人民日報)

搭載神舟20號載人飛船的長征2號F遙20運載火箭24日在甘肅酒泉衛星發射中心發射，深夜成功對接太空站天和核心艙徑向端口，全程約6.5小時。在軌神舟19號航天員乘組寫書法歡迎神舟20號航天員乘組入駐中國太空站，為中國航天史上第六次「太空會師」。長二F火箭遙測系統此次升級「神箭」，100%國產，安全性評估值達0.99996，且以高清鏡頭實時傳回飛行過程。

神舟20號於24日下午5時17分發射，飛行乘組由陳冬、陳中瑞、王杰組成，陳冬擔任指令長。航天員陳冬執行過神舟11號、神舟14號載人飛行任務，時隔兩年再次擔任指令長。陳中瑞和王杰均來自於中國第三批航天員，是首次執行飛行任務。此次任務是太空站應用與發展階段第五次載人飛行任務，也是載人航天工程第35次飛行任務。兩個航天員乘組25日凌晨並拍下全家福向全國人民報平安。

神舟20號此次主要任務是：與神舟19號乘組完成在軌輪換，在空間站駐留約六個月，開展空間科學與應用實（試）驗，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，及空間搭載試驗，持續發揮空間站綜合應用效益。兩個航天員乘組將共同在空間站工作生活約五天。

神舟20號航天員乘組在軌駐留期間，神舟20號航天員乘組將迎來天舟9號貨運飛船和神舟21號載人飛船的來訪，計畫於今年10月下旬返回東風著陸場。神舟19號太空人乘組則計畫於4月29日返回東風著陸場。

神舟20號載人飛船是於24日下午5時17分發射，5時35分與火箭成功分離，進入預定軌道，發射圓滿成功。據文匯報報導，有「神箭」之稱的長二F火箭，較此前上一發共進行了30餘項技術狀態改進，進一步提升全箭可靠性和安全性。

本次任務中，長二F火箭遙測系統首次應用5Mbps碼率傳輸技術，全面提升了關鍵數據的可靠傳送能力。箭上採用產品化高清圖像測量方案，實現100%國產軟硬件構建，提高了飛行狀態實時判斷的準確性。目前，長二F火箭可靠性評估值提升到0.9905，安全性評估值達0.99996。

另外，神舟20號飛船與神舟16號、神舟18號飛船一樣，均採用徑向交會對接模式。此前的神舟15號、神舟17號、神舟19號飛船則主要採用前向交會對接。專家表示，交替使用前向和徑向對接方式，可以使空間站的各個對接口得到充分利用，提高空間站的運營效率和靈活性。「約會小祕書」空空通信機確保兩個航天器到達同一「約會」地點；「供電達人」可適應20多種飛行控制模式，既確保神舟20號的電源獨立供電，也可實現神舟20號與中國空間站併網供電。 

搭載神舟20號載人飛船的長征2號F遙20運載火箭24日在酒泉衛星發射中心點火發射...
搭載神舟20號載人飛船的長征2號F遙20運載火箭24日在酒泉衛星發射中心點火發射成功。發射場周遭圍觀群眾紛紛拍照留念。（新華社）

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