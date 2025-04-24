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高鐵+專車 安徽男2天就爬完五嶽惹疑 回：我非普通遊客

中國新聞組／綜合報導
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安徽男子在兩天內完成了登五嶽。(取材自極目新聞／受訪者供圖)
安徽男子在兩天內完成了登五嶽。(取材自極目新聞／受訪者供圖)

近日，安徽一名葛先生在小紅書發布筆記稱，他在兩天內完成了登泰山、恆山、華山、嵩山、衡山五嶽大挑戰。此事引發了網友熱議，有人質疑：「兩天之內爬完五嶽，時間上來不及吧？」有人不解：「走馬觀花，意義在哪裡？」也有人感嘆：「大神啊，我爬嵩山都用了7小時。」

據上游新聞報導，葛先生是一名熱愛挑戰耐力運動的愛好者，多次參加馬拉松、百公里越野跑、鐵人三項等需要高耐力的運動。 他表示，他會想挑戰以這樣的方式爬五嶽，是因為先前透過「五嶽聯盟」舉辦的活動，才認識了這種「速爬五嶽」的挑戰方式。

葛先生後來實際花了2天挑戰，爬完了東嶽泰山、北嶽恆山、西嶽華山、中嶽嵩山以及南嶽衡山，葛先生共用時約47.5小時完成五座山的攀登，而在這2天爬山過程的中，他也透過搭乘索道與纜車的方式下山，大幅的縮短了交通消耗的時間，全程計算下來，他用於爬山的時間總共約為8小時。

葛先生說： 「我提前聯繫了泰安、大同、西安的好友準備好車，讓我可以在高鐵站到景區之間往返。沒有中國高鐵的驚人速度和朋友的大力支持，我是完不成這次挑戰的！」

在葛先生發布了兩天完成五嶽挑戰的筆記之後，部分網友提出質疑，認為這麼短時間常人根本辦不到，他回應稱：「我不是普通遊客，而是耐力運動愛好者，我曾在3小時以內完成全馬。」

至於網友質疑「走馬觀花，意義在哪裡」，葛先生表示：「每個人對意義的認定不同，有人認為5天爬五嶽合適，有的人認為1個月合適，我覺得量力而行就好了。對我來說我寧願2天爬完3天休息，因為我喜歡有難度挑戰的活動。」

男子在網上發布他的速攻五嶽筆記。(取材自極目新聞)
男子在網上發布他的速攻五嶽筆記。(取材自極目新聞)

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