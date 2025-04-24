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王石代言3168元「總裁燕窩」遇冷 平台僅65人付款

中國新聞組╱綜合報導
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萬科集團創辦人王石代言高價燕窩。（取材自21世紀經濟報導）
萬科集團創辦人王石代言高價燕窩。（取材自21世紀經濟報導）

萬科集團創辦人王石上個月官宣成為燕之屋品牌代言人，然而「總裁款」燕窩好像並未獲得市場青睞；據燕之屋天貓官方旗艦店數據顯示，這款每盒售價3168元的「總裁款」燕窩，僅65人付款。

紅星資本局報導，王石上個月在個人微博發布一則燕之屋廣告宣傳片，燕之屋隨後也轉發微博宣布「歡迎王石成為燕之屋品牌代言人」。身為商界名人，王石代言燕窩極具話題性，有觀點認為，燕之屋想要靠王石攻入男性市場。

根據藝恩數據發布的「2024男性保健消費趨勢報告」顯示，2023年中國保健食品市場的規模超過3000億元，在近兩年時間中，保健品內容討論人群男性占比由2023年的34.2%提升至2024年的44.4%。

據報導，這款產品主打滋養男士健康，強調解決成功男士常見的熬夜、高壓工作、過度焦慮、抽菸、應酬頻繁等問題。但是從目前的市場反應來看，邀請王石代言並未幫助燕之屋有效開啟男性市場。

去年全年，燕之屋全年營收年增4.37%至20.5億元，淨利大幅下滑24.18%至1.6億元；燕之屋去年總共砸下6.7億元的行銷費，卻沒有收穫相對應回報。

燕之屋在財報中也著重提到行銷策略，曾邀請鞏俐和王一博代言。在財報中，燕之屋並未提及這兩位代言人具體的代言費用，但燕之屋提到，去年全年其銷售開支增加19.08%至6.7億元，主要歸因於廣告及推廣費有所增加，並著重指出其於2024年完成雙代言人矩陣建設。

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