寧德創始人李平捐復旦10億 打造全球頂尖科研院

寧德時代聯合創始人李平。（取材自百度百科）

中國復旦大學建校120周年來臨之際，該校校友、寧德時代聯合創始人李平與歷史學者廖梅夫婦，宣布捐贈10億人民幣(約1.4億美元)支持建設復旦大學「學敏高等研究院」；李平、廖梅期待復旦人秉持嚴謹求實的治學態度、保持敏銳的學術洞察力，站在科技發展的最前沿。

上觀新聞、每日經濟新聞報導，李平、廖梅夫婦捐贈10億元建設的復旦大學「學敏高等研究院」，正向全球招募博士畢業五年以內、國際最頂尖的青年科學家，支持青年科學家開展原創突破性、技術革命性和具有深遠影響力的研究工作，努力作出顛覆傳統認知、解決重大難題或創建新學科範式的研究成果。

「我們將瞄準90後、95後甚至更年輕的頂尖科研人才」，相關負責人表示，研究院希望吸引那些對科學充滿熱愛、具有創新潛力和跨學科研究能力的人才，打造諾貝爾獎 級別的重大成果。

材料系高分子專業1985級李平與歷史學系1986級廖梅在復旦相遇，他們都是校園文化的活躍分子，在學生會的工作，最終攜手成為人生伴侶。

本科畢業後，李平投身商界，是寧德時代聯合創始人；廖梅則在復旦讀了十年書，是著名歷史學家朱維錚教授指導的第一位國內博士生。

據報導，李平現年56歲，於2014年10月加入寧德時代，2014年11月至2017年6月擔任董事長，並於2017年6月起擔任副董事長。

李平曾與曾毓群同為寧德時代實際控制人，今年2月，寧德時代公告，兩人已解除一致行動人關係。李平目前還在寧德時代多家附屬公司擔任董事職務。此外，李平於2014年1月起擔任上海適達投資管理有限公司執行董事，2019年5月起擔任上海盤轂動力科技股分有限公司董事長。