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就怕裡面有間諜…格力董座董明珠：絕不用海歸派

中國新聞組╱綜合報導
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格力電器董事長董明珠說她不用海歸派員工。圖為她出席人大會議受訪。（記者陳政錄／攝影）
格力電器董事長董明珠說她不用海歸派員工。圖為她出席人大會議受訪。（記者陳政錄／攝影）

格力電器臨時股東大會審議通過公司董事會換屆選舉的議案，董明珠以124.4%的累計得票率，成功連任格力電器董事會非獨立董事，格力發布會議公告，董明珠以9票全票通過，成功連任格力電器董事長；不過與以往不同的是，董明珠開始逐步放手，不再擔任格力電器總裁，原格力電器黨委書記張偉擔任總裁一職。

第一財經報導，董明珠在會議上發表自己對於培養人才的看法：「我們在人才培養當中，絕不用一個海歸派，原因是海歸派裡面有間諜。我不知道誰是誰不是，在無法辨別是否是間諜的能力下，我只能保守地選擇在國內的高校裡培養自己的人才」。

事實上，這不是董明珠第一次發表類似的看法，早在2023年第17屆中國品牌節的開幕式上，董明珠就曾表示：「我認為海歸派很優秀，但是格力電器自己的文化思考，我們堅定培養自主研發人員，所以我們沒有一個海歸派。我們相信，中國的高校應該有能力培養出優秀的人才」。

根據董明珠的這番言論，新京報對此評論「毫無道理可言」。如果董明珠關於人才培養有創新能力、責任心等言論，闡述一個大家都知道的常識，那其脫口而出的「間諜言論」，無疑暴露出了其用人觀念的落後。

新京報表示，很大程度上，這其實源於觀念深處根深蒂固的偏見，「類似言論不僅沒有根據，反而將海歸群體置於某種情緒的對立面，有一棒子打死所有海歸派的傾向。這種脫離現實的『海歸原罪論，與明星企業掌門人應該有的廣闊視野和格局並不匹配」。

董明珠連任格力電器董事長。(中新社)
董明珠連任格力電器董事長。(中新社)

間諜

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