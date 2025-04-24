「神仙工作」? 21歲湖南女生當水庫巡查員 聽她怎麼說

小歐的生活照。(取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）

「花樣年華的女生怎麼耐得住寂寞巡守水庫？工作輕鬆嗎？」21歲的湖南女大生小歐從事水庫巡查維護工作，她天天在水庫邊「散步」並不覺得枯燥，反而被四周景色吸引。還有網友大讚她的工作是「全世界釣魚 者的夢想」。

瀟湘晨報報導，小歐2024年6月畢業後，到湖南省永州市新田縣的一座水庫工作，從事水庫巡查維護工作；「我大學時學的是建築工程大類中和水利有關的專業，當時報志願的時候就和家裡人一起商量，最初的想法是這份工作比較穩定，工作環境也比較符合我的性格。」

盡管大學時期學的是相關專業，突然離家到相對偏僻的水庫工作，小歐表示一開始父母有些難以接受：「離家15公里左右，家裡人開始不是很同意，擔心畢竟是女孩子，跑到很遠的一個水庫工作，會不會有危險。但後來他們看到我也很喜歡這份工作，就逐漸開始支持我了。」

小歐表示，每個月回家的時間並不能保證。「因為需要輪班，三人一班組，但有時候我或同事還需要連續幾天獨自值班。」提到單獨值班的情形，小歐笑稱，剛開始遇到這種情況時，自己有點害怕，但後來「見怪不怪了」。

小歐的日常生活Vlog發出後，也引發了網友熱議：「空氣清新還不用受氣，神仙工作」、「聽說上15天還能休15天」……對此，小歐表示，並不是這樣。

「平均一個月能休息八天左右，因為是輪班制，所以沒有節假日一說，有時候過年還得值班。」在小歐看來，這份工作需要保持高度的機動性和靈活性，需要從每日七點開始工作，包括巡查大壩、監測水位，發電時檢查設備運行並記錄數據，每個時間段都要去特定的地方檢查設備和水庫情況，「日常工作涉及防洪、供水、水質保護等多重責任，容不得半點疏忽」 。