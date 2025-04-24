這要門票98元…河北「富士山」讓去過的網友大呼「照騙」

宇宙思想樂園的人造「富士山」。（取材自微博／＠花花花開就相愛吧)

五一假期即將到來，不少人開始進行旅行規劃。河北一處景區出現「富士山 」，遠處觀望的確如同日本 富士山一樣頂端雪白。但實際一探才發現，原來這座「富士山」是一座噴漆、鋪了綠草地的大土堆。「京郊富士山」、「抹茶雪頂火山」的稱號也被網友批評是「照騙」、票價不值得。

九派新聞報導，圖片中，小山丘在一片綠油油的草地上拔地而起，配上頂部的一抹白色，宛如抹茶雪頂。有推薦文案強調：「這裡集合草地、湖泊、火山、白馬、木屋」、「這不是冰島 、富士山，卻能拍出氛圍感拉滿的人生照片」。

該景區名為宇宙思想樂園，位於河北廊坊永清林棲谷。在消費平台上，該景區五一特惠單人票為78元(約10美元)，此外還有包含咖啡和冰箱貼的套票，售價98元(約13美元)。

該景區的官方帳號曾發布避雷貼並將其置頂展示，自稱不想騙錢，因此自爆缺點和雷點。避雷貼提到，園區有挺多露土部分，進入樂園後無工作人員服務，樂園內的洗手間還未完成等。此外，在其發布的2025年避雷更新版中寫道，可以把樂園當成巨型的大地藝術展，如果不喜歡大地藝術、動物、拍照，可能會覺得沒意思，或者不值得。

景區一工作人員表示，相較於去年9月剛開園，現在景區確實有所完善。人造「火山」的草皮今年進行了重新鋪設，幾場降雨讓草地生長繁茂，廁所、咖啡屋等設施也已完善。園區設有露營區域，支持遊客自帶裝備，但需要交納48元/位的露營位費用。預計五一將迎來不少遊客。