不是胡錫進是胡霽光…胡耀邦孫子任大摩中國區副主席

前中共 總書記胡耀邦的孫子胡霽光（James Hu）近日被摩根史坦利 （大摩）任命為中國區副主席，負責在華投資銀行業務。據了解，昨天社交媒體流傳摩根史坦利任命胡錫進為中國區副董事長的截圖，原來胡錫進的英文名恰巧也是「James Hu」，是外媒報導機器翻譯錯誤所致。

據香港明報引述彭博社報導，摩根史坦利發言人確認了該任命。摩根史坦利的備忘錄顯示，胡霽光將通過擴大客戶基礎、加強各行業高層客戶關係，推動中國投行業務的發展。此前，摩根史坦利並未設置中國區「副主席」的職位。

據報導，胡霽光擁有15年中國投行工作經驗，自2009年起歷任花旗集團、美銀證券的投行部門擔任高管。他還擁有耶魯大學 的法學博士學位，以及歷史、經濟學士學，曾擔任中國政法大學中美法學研究所副教授。

報導稱，胡霽光的姊姊胡知鷙（Janice Hu）去年9月被任命為瑞信中國區總裁。胡霽光和胡知鷙的父親是胡耀邦長子胡德平；胡德平曾官至中共中央統戰部副部長。

胡知鷙去年7月被任命為瑞銀證券副董事長，該職位是為胡知鷙新設。瑞銀集團今年3月獲證監會批准從北京國資收購其持有的瑞銀證券股份，實現全資控股。