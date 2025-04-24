神20乘組名單出爐 指令長陳冬三度飛天 今在軌輪換神19

神舟20號載人飛行任務新聞發布會23日在酒泉衛星發射中心舉行。中國載人航天工程新聞發言人林西強在會上表示，執行神舟20號載人飛行任務的航天員乘組由陳冬、陳中瑞、王傑三名航天員組成，陳冬擔任指令長。圖為神舟二十號航天員陳冬（中）、陳中瑞（右）、王傑。（中新社）

神舟20號載人飛船24日下午5時17分在酒泉衛星發射中心，目的是和神舟19號乘組完成在軌輪換。神20乘組由陳冬、陳中瑞、王傑三名航天員組成，他們即將在「太空出差」半年。這是陳冬的第三次飛天之旅，擔任指令長的他將刷新中國航天員在軌時間紀錄。

北京交通廣播報導，神舟20號乘組將開展空間科學與應用實（試）驗，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設備安裝與回收等任務。

中國載人航天工程新聞發言人林西強指出，本次將以斑馬魚、渦蟲和鏈黴菌作為研究對象，開展三項生命科學實驗。其中，失重性骨丟失/心肌重塑是制約人類開展深空探索的重要醫學問題。渦蟲空間再生實驗是中國首次開展，本項目將從個體水平進一步認識再生基本機制，研究結果有助於解決人類空間損傷等健康問題。

神舟20號乘組包括兩名航天駕駛員和一名飛行工程師。46歲指令長陳冬說，第三次執行任務心情仍舊非常激動，他將秉承「地面多備幾手，天上才能得心應手」的理念完成任務。

40歲的陳中瑞、35歲的王傑均是首次執行任務的新人，來自中國第三批太空人 ；陳中瑞原先是空軍飛行員，擔任過十多年飛行教官。作為「神二十」的一員圓夢太空，他說自己喜歡看武俠小說，嚮往能飛簷走壁。此次希望可以看一看美麗的地球，「也想在體驗失重的環境，試試看看能不能圓了兒時飛簷走壁的武俠夢」。

35歲的王傑也是第三批航天員，此前是中國航天科技集團空間技術研究院的工程師，這次任務主要負責平台照料、設備維護維修、應急故障處理，以及失重防護新技術等。原本從事科研的他，在入選太空人後，首要挑戰是體能。兩人都帶了家人和孩子的照片，其中陳中瑞還帶了幾張父親寫的墨寶。

央視新聞報導，神舟19號乘組在軌駐留已滿175天，目前各項工作進展順利，三名航天員進行三次出艙活動和六次載荷進出艙任務，創造航天員單次出艙活動九小時時長的世界紀錄。其中蔡旭哲已執行五次出艙活動，成為出艙次數最多的中國航天員，宋令東成為中國首名進行出艙活動的90後航天員，王浩澤成為首位進駐空間站的女航天飛行工程師。