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搶中國市場… 上海車展開幕 歐美車企新款新技術逆勢登場

中國新聞組／北京24日電
以寶馬為代表的歐洲車企，在上海車展尋找轉機，加速與中國市場融合。圖為車展中的BMW展台。（美聯社）
以寶馬為代表的歐洲車企，在上海車展尋找轉機，加速與中國市場融合。圖為車展中的BMW展台。（美聯社）

第21屆上海國際汽車工業展覽會23日開幕，吸引近千家中外知名車廠參與。盡管中美關稅戰升溫，美系進口車進入中國市場面臨壓力，福特、別克等仍選擇逆勢登場。分析認為，歐美車企在商業選擇上與政府政治立場並不完全一致，跨國車企仍然重視中國市場潛力，加碼中國市場，中是「賣不動了」的美系車廠，此次更多淪為形象展示。

香港文匯報報導，本屆車展共吸引來自26個國家和地區的近1000家中外知名企業參展，跨國車企紛紛以上海車展為重要平台，集中展示新品新技術，持續看好中國市場。

關稅壓力下，通用、福特、特斯拉等相繼調整在華銷售策略，部分車型甚至被迫停售。福特日前更宣布，其F-150猛禽、Mustang、福特烈馬及林肯領航員等車型面臨高達150%的稅率，不得已暫停出口中國；即便如此，福特仍攜多款車型亮相，顯示不願放棄中國市場的立場。

其他美系車方面，通用旗下別克品牌在關稅壓力下尤為受挫，投資機構預測通用2025年稅前利潤將縮水約95億美元(約692億人民幣)，別克甚至被視為「面臨生存威脅」，所以借今屆上海車展釋放轉型信號，押注新能源破局。而特斯拉缺席本屆車展。

至於歐企展現出擁抱中國市場態度；在車展開幕前夕，寶馬集團董事長齊普策專程從德國慕尼黑來到上海，重申寶馬對中國市場的態度。大眾汽車中國區負責人貝瑞德稱，公司計畫從中國向其他亞洲市場、以至南美和中東地區出口汽車，因為他們對來自中國的產品持開放態度。

上觀新聞報導，在大眾汽車展台，包括大眾、奧迪、保時捷等品牌在內，超過50款車型亮相，其中，7款全球首發車型中，包含5款新一代智能網聯汽車，吹響有史以來規模最大的智能網聯汽車「集結號」。

奔馳則在上海車展展示28款車型，寶馬以「新世代」概念車為主，對中國消費者展示創新技術，奧迪以「雙品牌戰略」落地路徑，在本屆車展全球首發5款新車型，涵蓋燃油、純電兩大技術路線。

國際智能運載科技協會秘書長張翔指出，美國加徵關稅，中國也做了對等反制，現在美國來的車價翻了一倍多，根本沒有競爭力，「在中國市場現在基本賣不掉了」，「本屆車展上還有美資車企在展示進口車，目的不是賣車，是為了吸引流量做品牌營銷」。

美系品牌福特展台看來冷清。（路透）
美系品牌福特展台看來冷清。（路透）

關稅 特斯拉 概念車

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