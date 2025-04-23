美得不真實 西安美院聽障女大生遭疑AI 宸玥：殘疾非劇本

西安美院聽障女大學生宸玥被網友稱「美得像AI」。（取材自微博）

近日在西安美術學院運動會開幕式上，女大學生宸玥舉牌的一幕在網路上暴紅，相關視頻更衝上熱搜第一，不少網友認為她「美得不真實」，甚至有人稱她長得像AI 。對於網路的議論，有校友表示不滿，並透露宸玥是聾啞人士，對同學們都很好；宸玥則回應「殘疾不是劇本，AI臉也不是焦點」，流量遲早會褪去，自己要做的就是繼續安心讀書，安靜做好自己。

綜合瀟湘晨報、香港 01報導，宸玥來自特殊教育學院，是一名聾啞人士，擁有令人羨慕的瓜子臉，鼻梁直而精緻，不管正面或側面都令人驚艷，不過網上很多人質疑宸玥的長相，紛紛表示她「美得不真實、不自然，像AI」。宸玥對自己被關注感到意外，面對網友議論，她表示一開始會有點難受，但後來想想也沒什麼，「我只是不上鏡而已」、「我知道自己很美」。

宸玥在微博 上發文回應網友，表示自己小時候因發燒導致聽障，但20年來家人朋友老師都給予關愛和鼓勵，讓她始終有勇氣面對一切。她感謝網友們的專注，但「殘疾不是劇本，AI臉也不是焦點」，接下來會繼續努力生活精進自己，「擁抱自己的瑕疵才能鑄就更完整自己」。

校友田同學也聲援宸玥，他表示，作為特殊群體的一員，宸玥能夠努力考上美院已經非常不容易，並透露宸玥相當友善，運動會那天許多同學想和她合影，她不僅沒有表現出不耐煩，還積極回應，點頭鞠躬。

宸玥的老師也說，這名學生非常乖，長得好看，也沒有不良習氣，「這也是我們非常喜歡的一個孩子。」老師還說，她看過女孩高中時期的照片，「高中的時候就很好看，很漂亮，還是沒有化妝的時候。」