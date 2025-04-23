劉國梁辭去中國乒協主席 王勵勤當選新任主席

4月23日，王勵勤（左）與劉國梁在會議後合影。（新華社）

中國乒乓球協會第十屆會員代表大會第二次會議23日在北京舉行，會議審議通過劉國梁辭去中國乒協主席職務的申請，選舉王勵勤為新任主席，高元義、馬龍 為副主席。

中國國家體育總局副局長劉國永在會上表示，多年來，劉國梁兢兢業業、辛勤付出，帶領中國乒乓球隊在國際賽場上屢創佳績，不斷提升中國在世界乒乓球領域的話語權和影響力。為保證洛杉磯奧運 備戰周期的完整性，劉國梁主動提出辭去中國乒協主席職務，以實現乒乓球項目的新老交替和創新發展。希望中國乒協在新的領導班子帶領下，續寫國球輝煌，為實現體育強國不懈奮鬥。

劉國梁表示，將繼續發揮積極作用，支持中國乒乓球事業發展，為體育事業貢獻力量。王勵勤表示，將延續國乒為國而戰的使命，全力備戰洛杉磯奧運，為乒乓球事業發展和體育強國建設作出新的貢獻。

2018年，劉國梁當選中國乒協主席，2023年連任。王勵勤2018年當選中國乒協副主席，2023年連任。

王勵勤運動員職業生涯三次征戰奧運，獲得過男雙冠軍、男團冠軍以及男單季軍等榮譽，他還三次獲得世乒賽男單冠軍，與王皓、馬琳一起開創了中國男子乒乓球「二王一馬」時代。2014年，王勵勤從國家隊退役，擔任過上海市競技體育訓練管理中心主任等職務。

奧運「六冠王」馬龍當選中國乒協副主席，這是他首次擔任這一職務。國乒將於5月出征今年世界乒壇最重要的賽事多哈世乒賽，這也將是中國乒協新一屆領導班子上任後迎來的第一項大賽考驗。