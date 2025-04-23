我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BMW將把DeepSeek AI技術 引入中國新車型

烏克蘭持續推停火 傳普亭首次提讓步 有望雙方會談

劉國梁辭去中國乒協主席 王勵勤當選新任主席

中新社／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
4月23日，王勵勤（左）與劉國梁在會議後合影。（新華社）
4月23日，王勵勤（左）與劉國梁在會議後合影。（新華社）

中國乒乓球協會第十屆會員代表大會第二次會議23日在北京舉行，會議審議通過劉國梁辭去中國乒協主席職務的申請，選舉王勵勤為新任主席，高元義、馬龍為副主席。

中國國家體育總局副局長劉國永在會上表示，多年來，劉國梁兢兢業業、辛勤付出，帶領中國乒乓球隊在國際賽場上屢創佳績，不斷提升中國在世界乒乓球領域的話語權和影響力。為保證洛杉磯奧運備戰周期的完整性，劉國梁主動提出辭去中國乒協主席職務，以實現乒乓球項目的新老交替和創新發展。希望中國乒協在新的領導班子帶領下，續寫國球輝煌，為實現體育強國不懈奮鬥。 

劉國梁表示，將繼續發揮積極作用，支持中國乒乓球事業發展，為體育事業貢獻力量。王勵勤表示，將延續國乒為國而戰的使命，全力備戰洛杉磯奧運，為乒乓球事業發展和體育強國建設作出新的貢獻。 

2018年，劉國梁當選中國乒協主席，2023年連任。王勵勤2018年當選中國乒協副主席，2023年連任。

王勵勤運動員職業生涯三次征戰奧運，獲得過男雙冠軍、男團冠軍以及男單季軍等榮譽，他還三次獲得世乒賽男單冠軍，與王皓、馬琳一起開創了中國男子乒乓球「二王一馬」時代。2014年，王勵勤從國家隊退役，擔任過上海市競技體育訓練管理中心主任等職務。

奧運「六冠王」馬龍當選中國乒協副主席，這是他首次擔任這一職務。國乒將於5月出征今年世界乒壇最重要的賽事多哈世乒賽，這也將是中國乒協新一屆領導班子上任後迎來的第一項大賽考驗。

奧運 洛杉磯 馬龍

上一則

中國「神州20號」明發射 港澳太空人擬2026首次執飛

下一則

機器人跑半馬 秀出中國科技硬實力

延伸閱讀

波莫那奧運初體驗 2028將迎板球賽事

波莫那奧運初體驗 2028將迎板球賽事
NBA／約柯奇準大三元克服15分落後 金塊延長賽驚險退快艇

NBA／約柯奇準大三元克服15分落後 金塊延長賽驚險退快艇
亞凱迪亞跑馬場40年後再迎奧運盛事 將現2家新酒店

亞凱迪亞跑馬場40年後再迎奧運盛事 將現2家新酒店
道奇球場、環球影城 列入2028年洛杉磯奧運賽場

道奇球場、環球影城 列入2028年洛杉磯奧運賽場

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55
柬埔寨王室成員珍娜公主。(取材自微博@NorodomJenna諾羅敦珍娜)

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

2025-04-19 02:29

超人氣

更多 >
少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組

打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組