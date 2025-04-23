第二個「超級鯰魚」…繼特斯拉後 豐田在滬獨資建電動車廠

豐田汽車獨資設立的雷克薩斯純電動車及電池的研產公司22日在上海簽約落地。圖為去年北京國際汽車展覽會，觀眾參觀雷克薩斯展位。（中新社）

上海市與豐田 汽車公司22日在上海舉行合作協議簽署儀式，確認由豐田汽車獨資設立的雷克薩斯（Lexus，凌志）純電動車 及電池的研產公司在上海市金山區正式落地。這是Lexus首次在中國實現本土化生產，並成為繼特斯拉 之後，第二家在中國獨資建廠的外資車廠，也是首家獨資日本車廠。在繼特斯拉之後，豐田成為中國汽車產業供應鏈上的第二個「超級鯰魚」。

綜合界面新聞、上觀新聞報導，儀式上，上海市政府與豐田汽車公司正式簽訂策略合作協議，上海市金山區政府與豐田中國簽署合作備忘錄，金山區新金山發展公司與「雷克薩斯（上海）新能源有限公司」簽署投資服務協議。上海市委常委、常務副市長吳偉，豐田汽車公司執行董事上田達郎出席並見證簽約儀式。

豐田汽車今年2月在上海市登記成立「雷克薩斯（上海）新能源有限公司」，綜合中媒、日媒早前報導，豐田初期將投資人民幣50億元（約6.8億美元），首期規畫產能10萬輛，提供1000個職缺，並計畫於2027年投產。

該廠將專注於研發和生產Lexus純電動車型，覆蓋電池技術、智慧駕駛及電池回收等領域。該廠規畫中國本土零件使用率達到95%以上，生產的新車除了在中國市場銷售，也將同步銷往日本以及其他海外市場。

公開資料顯示，作為豐田旗下的豪華汽車品牌，Lexus於1994年進入中國市場，2005年正式在中國成立特許經銷網路。豐田目前在中國擁有兩家合資公司，分別是與中國第一汽車集團合資的「一汽豐田」、與廣州汽車集團合資成立的「廣汽豐田」，Lexus則主要以進口方式銷售。

在豐田之前，第一個在中國設立獨資電動車廠的外企是美國特斯拉，廠址同樣位於上海，其「超級工廠」分布在浦東新區及奉賢區，初始投資超過500億元。

據報導，如同特斯拉一樣，豐田將建廠地址選在了上海。在電動車產業發展中，特斯拉猶如一條鯰魚，也對整個中國新能源汽車起到了非常明顯和直接的促進作用，及產業鏈整合效應，倒逼中國車企加快創新，更敢於直面挑戰、積極應變求變。