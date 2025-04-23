我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭送畫像 描繪川普「鮮血、傷痕和勇氣」

教宗方濟各「移靈」聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天

第二個「超級鯰魚」…繼特斯拉後 豐田在滬獨資建電動車廠

記者陳宥菘／綜合報導
豐田汽車獨資設立的雷克薩斯純電動車及電池的研產公司22日在上海簽約落地。圖為去年北京國際汽車展覽會，觀眾參觀雷克薩斯展位。（中新社）
豐田汽車獨資設立的雷克薩斯純電動車及電池的研產公司22日在上海簽約落地。圖為去年北京國際汽車展覽會，觀眾參觀雷克薩斯展位。（中新社）

上海市與豐田汽車公司22日在上海舉行合作協議簽署儀式，確認由豐田汽車獨資設立的雷克薩斯（Lexus，凌志）純電動車及電池的研產公司在上海市金山區正式落地。這是Lexus首次在中國實現本土化生產，並成為繼特斯拉之後，第二家在中國獨資建廠的外資車廠，也是首家獨資日本車廠。在繼特斯拉之後，豐田成為中國汽車產業供應鏈上的第二個「超級鯰魚」。

綜合界面新聞、上觀新聞報導，儀式上，上海市政府與豐田汽車公司正式簽訂策略合作協議，上海市金山區政府與豐田中國簽署合作備忘錄，金山區新金山發展公司與「雷克薩斯（上海）新能源有限公司」簽署投資服務協議。上海市委常委、常務副市長吳偉，豐田汽車公司執行董事上田達郎出席並見證簽約儀式。

豐田汽車今年2月在上海市登記成立「雷克薩斯（上海）新能源有限公司」，綜合中媒、日媒早前報導，豐田初期將投資人民幣50億元（約6.8億美元），首期規畫產能10萬輛，提供1000個職缺，並計畫於2027年投產。

該廠將專注於研發和生產Lexus純電動車型，覆蓋電池技術、智慧駕駛及電池回收等領域。該廠規畫中國本土零件使用率達到95%以上，生產的新車除了在中國市場銷售，也將同步銷往日本以及其他海外市場。

公開資料顯示，作為豐田旗下的豪華汽車品牌，Lexus於1994年進入中國市場，2005年正式在中國成立特許經銷網路。豐田目前在中國擁有兩家合資公司，分別是與中國第一汽車集團合資的「一汽豐田」、與廣州汽車集團合資成立的「廣汽豐田」，Lexus則主要以進口方式銷售。

在豐田之前，第一個在中國設立獨資電動車廠的外企是美國特斯拉，廠址同樣位於上海，其「超級工廠」分布在浦東新區及奉賢區，初始投資超過500億元。

據報導，如同特斯拉一樣，豐田將建廠地址選在了上海。在電動車產業發展中，特斯拉猶如一條鯰魚，也對整個中國新能源汽車起到了非常明顯和直接的促進作用，及產業鏈整合效應，倒逼中國車企加快創新，更敢於直面挑戰、積極應變求變。

從23日登場的上海車展，就能看出中國車企加速創新的企圖心，包括比亞迪、小米、極氪與小鵬汽車等車企都集中火力強攻電動車，其中約12款電動跨界車，都以更低的價格、更先進的電池充電、輔助駕駛和車載娛樂功能，與特斯拉Model Y直接競爭，這可能會加劇這家美國電動車製造商在中國乃至全球面臨的挑戰。

上海市與豐田汽車公司22日在上海舉行合作協議簽署儀式，確認由豐田汽車獨資設立的雷...
上海市與豐田汽車公司22日在上海舉行合作協議簽署儀式，確認由豐田汽車獨資設立的雷克薩斯（Lexus，凌志）純電動車及電池的研產公司在上海市金山區正式落地。(取材自上觀新聞)

豐田 特斯拉 電動車

上一則

反低價內卷 拼多多、淘寶、抖音等將全面取消「僅退款」

下一則

新聞評論／力拓歐洲、零件革命…美對等關稅 中企有出口對策

延伸閱讀

特斯拉Q1利潤大減70% 馬斯克說5月起會投入更多時間

特斯拉Q1利潤大減70% 馬斯克說5月起會投入更多時間
美股早盤四大指數飆高 比特幣重回9萬美元 特斯拉強彈

美股早盤四大指數飆高 比特幣重回9萬美元 特斯拉強彈
繼特斯拉後 豐田與上海簽約獨資蓋Lexus電動車廠

繼特斯拉後 豐田與上海簽約獨資蓋Lexus電動車廠
中國風險成熱議話題 特斯拉、英特爾財報將揭曉

中國風險成熱議話題 特斯拉、英特爾財報將揭曉

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55
柬埔寨王室成員珍娜公主。(取材自微博@NorodomJenna諾羅敦珍娜)

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

2025-04-19 02:29

超人氣

更多 >
少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜