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宰客等亂象叢生 桂林旅遊失光芒 4年虧10億元

記者賴錦宏／綜合報導
「桂林山水甲天下」，如今卻愈來愈難吸引遊客造訪。圖為桂林陽朔的漓江支流遇龍河。(新華社)
「桂林山水甲天下」，如今卻愈來愈難吸引遊客造訪。圖為桂林陽朔的漓江支流遇龍河。(新華社)

負責桂林核心景區如漓江、兩江四湖等營運及遊客服務的桂林旅遊公司，近期發布的年報顯示，2024年虧損2億元(人民幣，下同，約2760萬美元)，遊客接待量也大幅下滑。實際上，自2020年以來的4年，該公司累計已經虧損10億元。

據中新周刊報導，不少人看來，桂林旅遊公司面臨的困境，其實是桂林市旅遊業整體發展困局的縮影。近年來，桂林旅遊口碑呈兩極化態勢。一方面，眾多遊客對桂林的自然風光讚譽有加；另一方面，強制消費、宰客、低價遊、景區過度商業化等亂象叢生，嚴重損害桂林旅遊的形象與口碑。

據報導，桂林旅遊公司近日公布2024年年報，去年營業收入約4.32億元，年減7.58%；淨虧損約2.04億元，年減1830.7%，轉盈為虧損。事實上，桂林旅遊公司自2020年以來已累計虧損近10億元，其中2020年至2022年疫情期間連續三年虧損，2023年短暫獲利後，2024年再度陷入虧損。

桂林旅遊公司解釋，原因是受到市場競爭加劇，以及桂林遭遇特大洪水等因素影響。

中國旅遊研究院研究員黃璜則時表示，桂林作為中國首批發展的旅遊城市，早期快速增長。然而近年各類文旅新業態不斷湧現，單純依賴觀光旅遊模式已難以持續。

此外，桂林的喀斯特地形雖為重要旅遊資源，但貴州、重慶、雲南等地同樣有類似產品，部分地區甚至以「小桂林」自居，同質化競爭壓力增大，桂林在傳統旅遊市場的優勢正逐漸被削弱。

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