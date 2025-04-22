中最高爛尾樓月底復工 預計2027完工 596.5米將成世界第2高

天津117大廈將於4月底復工。(取材自紅星新聞／視覺中國圖)

有「中國最高爛尾樓 」之稱的「天津117大廈」要復工 了。歷經10年爛尾，天津117大廈將在4月30日復工，預計2027年完工，依照原先計畫，該大樓建成後高度將達596.5米，成為僅次於杜拜哈里發塔的世界第二高樓。

綜合澎湃新聞、明報報導，天津117大廈位於天津市西青區和濱海新區中心，也被稱為「高銀金融117大廈」，曾被認為是香港富豪潘蘇通在中國投資的巔峰。該建案於2008年9月10日開工，花4年建完地下室；2012年開始建設主塔樓，耗時3年；2015年9月8日，完成建築結構封頂。

但隨後因為開發商高銀集團資金鏈斷裂，2016年，中國信達介入該項目；但項目仍陷入停工又復工再停工的狀態，歷經股權轉讓等重重波折，最終淪為爛尾樓。

據報導，經多方介入，這棟中國最高爛尾樓在10年後復甦盤活，據全國建築市場監管公共服務平台信息顯示，天津117大廈已取得建築工程施工許可證，剩餘工程將在4月30日復工，建設單位為高銀地產（天津）有限公司，施工期至2027年4月30日，合同價格5.6億人民幣（約7725萬美元）。

根據高銀地產的說法，天津117大廈地上總建築面積約200萬平方米，重點規畫的三大區域包括117大廈中心商務區、富國高銀豪宅，以及天津環亞國際馬球會。整個項目預計於2017年內分期完成，預計總投資達100億美元。

依照原先規畫，天津117大廈建成後結構高度將達596.5米，成為僅次於杜拜哈里發塔的世界第二高樓，也是目前中國超高層建築中，結構高度最高的建築物。