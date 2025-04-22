我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Uber One訂閱容易取消難「誤導用戶」遭FTC起訴

加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

京東美團外賣戰／即時零售市場規模 2030年將逾2兆元

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國商務部國際貿易經濟合作研究院「即時零售行業發展報告（2024）」顯示，2023年中國即時零售市場規模達6500億元人民幣（約891億美元），預計2030年將超過2兆元；即時零售增速達28%，遠超同期網路零售的11%。市場調查公司尼爾森IQ報告指出，72%的即時零售用戶在35歲以下，即時消費成為「95後」的日常。

據中新社報導，即時零售是以即時配送體系為基礎的新業態，強調時效性。美團閃購提出「30分鐘萬物到家」的口號，京東也以送達時間低於30分鐘為賣點。「中國戰略新興產業網」引述網經社電子商務研究中心數字生活分析師陳禮騰稱，美團、京東、抖音等競爭加劇推動倉儲物流模式創新，加上無人機配送、人工智能（AI）調度算法逐步成熟，「半小時送達」將成為業界標準。

據港媒報導，有市場分析認爲，京東美團外賣戰持續升級，核心是對即時零售這個新興市場的爭奪。中國多家企業激烈爭奪即時零售，意即商品不限於餐飲的外賣。

經濟參考報報導，中國即時零售行業競爭白熱化，正處於從規模擴張向質量提升的轉型關鍵期，同時倒逼零售行業升級。中國數實融合50人論壇智庫專家洪勇表示，企業與監管機構應共同推動行業良性發展，保護消費者權益。

人工智能 商務部 新興市場

上一則

中國與印尼首次2+2對話 反對單邊主義、提倡跨境產供鏈

下一則

美菲軍演前 中在黃岩島再驅菲船

延伸閱讀

搬到鄉下可省錢、自給自足？她的經歷透露真相

搬到鄉下可省錢、自給自足？她的經歷透露真相
大火後重建不到1年 屋崙書店入圍出版業最高榮譽

大火後重建不到1年 屋崙書店入圍出版業最高榮譽
美團外賣官宣 加入補貼大戰

美團外賣官宣 加入補貼大戰
京東進軍外送市場衝擊地位？美團CEO發文疑暗貶引關注

京東進軍外送市場衝擊地位？美團CEO發文疑暗貶引關注

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情