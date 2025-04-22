京東美團外賣戰／即時零售市場規模 2030年將逾2兆元

中國商務部 國際貿易經濟合作研究院「即時零售行業發展報告（2024）」顯示，2023年中國即時零售市場規模達6500億元人民幣（約891億美元），預計2030年將超過2兆元；即時零售增速達28%，遠超同期網路零售的11%。市場調查公司尼爾森IQ報告指出，72%的即時零售用戶在35歲以下，即時消費成為「95後」的日常。

據中新社報導，即時零售是以即時配送體系為基礎的新業態，強調時效性。美團閃購提出「30分鐘萬物到家」的口號，京東也以送達時間低於30分鐘為賣點。「中國戰略新興產業網」引述網經社電子商務研究中心數字生活分析師陳禮騰稱，美團、京東、抖音等競爭加劇推動倉儲物流模式創新，加上無人機配送、人工智能 （AI）調度算法逐步成熟，「半小時送達」將成為業界標準。

據港媒報導，有市場分析認爲，京東美團外賣戰持續升級，核心是對即時零售這個新興市場 的爭奪。中國多家企業激烈爭奪即時零售，意即商品不限於餐飲的外賣。

經濟參考報報導，中國即時零售行業競爭白熱化，正處於從規模擴張向質量提升的轉型關鍵期，同時倒逼零售行業升級。中國數實融合50人論壇智庫專家洪勇表示，企業與監管機構應共同推動行業良性發展，保護消費者權益。