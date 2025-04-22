槓上美團？京東：逾時20分免單 將招聘10萬人

京東和美團已多次交鋒，競爭愈來愈激烈。（取材自紅星新聞）

中國外賣市場競爭白熱化，京東繼宣布100億元人民幣(約13.7億美元)補貼及為騎手上社保後，再發表公開信暗批競爭對手美團強迫騎手「二選一」，導致京東平台部分外賣訂單延遲，並稱未來3個月將招聘10萬騎手、即日起對所有超時20分鐘訂單免單。而被指涉的美團強調，從未約束騎手接單，相關指控均為謠言，並稱某平台配送延誤是自身問題，與京東隔空交戰。專家分析，兩大外賣平台之間火藥味愈來愈濃，在即時零售領域展開爭奪，卻也將嚴重衝擊電商 平台。

綜合九派新聞、紅星新聞等媒體報導，京東21日在「京東黑板報」發公開信稱，近期有競對平台提出「二選一」，導致一些騎手不能接京東平台的秒送訂單，導致京東平台部分外賣訂單延遲，造成了不良用戶體驗。

京東稱，各位騎手都是在三大平台之間自由接單，才能保證自己的收入，因個別平台「二選一」行為，大家的收入會降低16至25%左右，「我們對各位的遭遇深表同情，也對個別平台違法違規行為表示譴責」。

京東提出為了支持外賣騎手自由接單，保障收入推出緊急援助措施，包括給被封殺騎手足夠單量，加大全職騎手招聘力度，未來3個月招聘10萬騎手，以及為騎手對象安排工作等。

京東也宣布，即日起所有超時20分鐘以上的外賣訂單，京東全部免單。「京東集團已經成立緊急應對小組，本周一定會解決送餐速度問題。」

值得注意的是，近日在社交平台上廣泛傳播多條包含「美團封鎖騎士去某平台跑單」、「不要去跑某平台，查到就是永久封號」等內容的聊天截圖。報導說，京東的公開信顯然是衝著美團來。美團表示，相關內容均為謠言，強調不會違規限制任何騎手的准入准出，更不會因此對騎手進行永久封號處置；針對上述謠言，將透過法律手段維護自身權益。

據了解，不少兼職騎手會一人使用多支手機來接收不同平台的訂單。有騎手透露，「哪個平台的訂單更賺錢、等級升級更快、路線規畫得更合理，就會更傾向於『養』這個平台的帳號。」

對平台來說，充裕的騎手團隊資源是業務順利運作的核心力量，騎士規模愈大、覆蓋城市愈多，用戶的觸達和滲透就愈深。兩個月以來，京東正以社保優勢迅速擴大騎士隊伍，更表示未來3個月將招募10萬名全職騎手，並優先安排工作，例如全職快遞員、全職保潔，實現「雙職工」待遇。

另一方面，美團推出即時零售品牌「美團閃購」，打出「30分鐘送萬物」口號，並宣布未來3年將向餐飲業投入1000億元。為了搶占商機，京東與美團的即時零售之戰，顯然還未到終局。