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中國踏春改瘋「挖礦」 網上分享挖水晶、橄欖石攻略

中國新聞組／北京21日電
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圖為市民曬出的「橄欖石」。（取材自封面新聞）
圖為市民曬出的「橄欖石」。（取材自封面新聞）

中國民眾以前踏春是挖野菜，如今紛紛改挖礦石。近日多地就上演現實版「黃金礦工」，在南京，市民和遊客湧入郊外挖「橄欖石」，成都也有人爬上山坡找「水晶」，甚至全家大小拿著錘子、鑿子齊上陣「尋寶」。這波「挖礦熱」也引來在安全和法律層面風險的質疑。

央視報導，據南京市民陳女士介紹，六合區的廢棄礦區原為採礦場，現已荒廢，地面上散落大量「橄欖石」碎渣，可直接拾取。不少人則攜帶錘子、鑿子、小瓶與密封袋等工具，在山體上進行挖掘，「外地遊客也慕名前來，許多人帶孩子體驗戶外研學」。

挖「橄欖石」的網友們。（取材自封面新聞）
挖「橄欖石」的網友們。（取材自封面新聞）

不少人在社群上曬出「挖礦」成果：一顆顆「橄欖石」呈綠色透明狀，有大有小，在光照下十分漂亮。不過，也有市民提醒，山體附近存在落石風險，中段還有無護欄的蓄水池，建議遊客注意安全。

南京市規畫與自然資源管理局指出，六合地區玄武岩中確實可能伴生橄欖石，但因顆粒細小，早年未具開採價值，目前該區域已荒廢，環境複雜、風險難以預估，市民應謹慎前往。

網民挖到的「橄欖石」。（取材自封面新聞）
網民挖到的「橄欖石」。（取材自封面新聞）

「野外挖礦熱」並非南京獨有。成都市民近期也在天府新區、新都等地挖掘所謂「水晶」，並在網上分享攻略。不過，網友檢測後發現，多數「水晶」其實是方解石。四川省綜合地質調查研究所專家付小方解釋，方解石與水晶（石英）在硬度、外觀及解理特徵上有明顯區別。方解石硬度低、易碎，有明顯的菱形解理；而石英則堅硬、沒有解理面，玻璃光澤強。

易周挖到的「水晶」。（取材在封面新聞）
易周挖到的「水晶」。（取材在封面新聞）

針對部分民眾擔心礦石輻射問題，付小方強調，方解石和石英本身無放射性，通常對人體無害。但他也提醒，無節制挖掘可能破壞植被、削弱山體穩定性，長遠看會增加地質災害風險。

事實上，2023年北京市門頭溝區曾因「挖水晶熱」導致植被破壞、山體裸露，雨季時甚至可能引發滑坡等安全事故。當地政府雖設置卡口與禁挖警告，仍難以完全遏制熱潮。

法律界人士指出，個人在一般公共區域挖掘橄欖石或方解石並不違法。但陜西恒達律師事務所高級合夥人趙良善提醒，若在自然保護區、文物保護區等禁挖區域採礦，將面臨罰款、拘留等處罰。

重慶百君（成都）律師事務所高級合夥人肖明靜亦指出，根據「礦產資源法」，礦產資源屬於國家所有，無論礦石價值高低，擅自採挖均屬違法，情節嚴重者甚至將被追究刑事責任。

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