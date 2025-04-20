北京機器人半馬狀況多 頭掉了繼續跑、美女一出場就癱

唯一的「美女」機器人剛跑就罷工了。(視頻截圖)

全球首場人形機器人 半程馬拉松賽昨在北京舉行，參賽20支機器人各自使出渾身解數，途中也狀況百出，不是跑到一半冒煙、摔倒就是被推著跑，美女機器人「幻幻」驚艷全場，不過一開跑就癱坐地上；機器人N2跑到頭都掉了，仍堅持「負傷」挺進獲得亞軍；因「扭秧歌」暴紅的宇樹機器人跑兩步就摔倒引質疑，宇樹公司特別澄清是客戶以自己的算法參賽，與公司無關。

綜合報導，昨舉行的「北京亦莊人形機器人半程馬拉松」中，頗受矚目的美女機器人「幻幻」由智瞰深鑑團隊研發，身高170厘米，體重55公斤，皮膚觸感和真人類似，當「她」初登場時，標準的瓜子臉，眨眼及迷人的微笑，受到不少關注。不過「幻幻」剛走出起點沒兩步就「罷工」癱坐在了地上，工程師只能兩手拖著展開修復。

另一支被視為發揮「運動精神」的參賽機器人是小頑童隊「松延動力N2」機器人，只見它邁開小短腿，雙腿交替，奔跑姿態穩當，速度也不慢。但據現場視頻，N2一度跑到頭掉了下來，仍無視頭部在地上滾動，堅強「無頭奔跑」，獲得圍觀人類陣陣掌聲並高喊「加油」，後來是工程師幫忙撿起了它的頭，不過N2的堅持獲得了回報，最終奪得亞軍。

網民們紛紛留言向N2致上同情和敬意：「打工人頭都累掉了還得幹」，「跑到腦袋掉下來還不放棄，這點就比人類強」，「這跑到了菜市口啊， 腦袋一骨碌啊」，「說明頭只是個裝飾品」，「第2名基本沒人陪跑，最酷最穩」，「可可愛愛，沒有腦袋」，「分頭行動」。

松延動力創始人姜哲源告訴大公報，N2參賽最重要意義是「練兵」，提升設計指標之外的可靠性，。他並透露，比賽出現的問題最快一星期可解決。 機器人N2的頭掉在半路。（視頻截圖）

今年在春晚上因「扭秧歌」暴紅的宇樹機械人也是「選手」之一，但「出師不利」，剛跑兩步就摔倒，在機械人團隊工程師幫助下才站了起來繼續參賽，但還不忘向觀眾揮手致意，但最終卻沒有成績，引來不少投資人和網民質疑其性能。

宇樹科技對此回應稱，最近沒有參與任何比賽，正忙於準備宇樹科技自己的人形機械人格鬥直播。大家在北京比賽現場看到的宇樹科技機械人，是客戶用自己的算法參與了比賽。且在不同人操作或開發的情況下，機械人表現差別很大，「請大家不要誤解」。

其他出狀況的參賽機器人，有的跑著跑著就冒起了白煙，有的跑到半途癱倒，由工程師拉著跑、推著跑，也有的機器人摔倒了自己站起來繼續跑；還有機器人跑得太「投入」，頭也不回地把人類團隊全都拋在後面，逼得工程師們只好乾脆開來「三蹦子」一路飆速狂追，畫面有趣。