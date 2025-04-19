我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia不只H20晶片被禁 傳5090D也停供中國

凱道大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

西湖松鼠被遊客餵成「松豬」 當地出聲：別再投餵了

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
遊客在西湖投餵松鼠。(視頻截圖)
遊客在西湖投餵松鼠。(視頻截圖)

杭州西湖近日傳出松鼠被遊客過度投餵導致體型變胖的消息，松鼠們來者不拒，將苗條身材吃成「松豬」，還意外成為西湖「會移動」的新打卡點。對此，西湖水域指揮中心提醒民眾，應尊重野生動物的自然覓食方式，避免干擾牠們原有的生活習性。

來源：縱覽新聞

大象新聞報導，有遊客在社群平台分享，西湖邊的松鼠幾乎成為打卡景點，有民眾用木籤串著玉米、香腸、香蕉等食物遞餵松鼠，現場照片顯示部分松鼠體型圓潤，行動遲緩，且不懼人群。

不僅有遊客現場投餵，網路上更有「餵鼠攻略」，教導如何準備花生、松子等堅果，並標註最佳時間與地點。西湖周邊也有商家販售相關飼料。

然而，此行為已引發擔憂。2021年，西湖曾有一隻因為被餵食過胖無法快速逃生的「網紅松鼠」被老鷹捕食，引發熱議。

杭州市西湖水域指揮中心工作人員17日表示，景區松鼠屬野生動物，非人工飼養，松鼠會自行尋找果實果腹，不建議餵食，應順其自然，也曾有遊客傳出因餵食遭松鼠咬傷。

另據上海市綠化市容局指出，隨意投餵野生動物可能造成4大危害，包括動物暴飲暴食，造成營養失衡；動物誤食異物；動物產生乞食、爭食行為及野生動物過分爭鬥。

上一則

貨車在重慶高速路上輪胎脫落 一路滾進服務區撞死女子

延伸閱讀

白宮COVID網站改版高掛川普肖像 主打「中國實驗室外洩為真正起源」

白宮COVID網站改版高掛川普肖像 主打「中國實驗室外洩為真正起源」
以藝術反仇恨歧視 LA vs Hate走入社區

以藝術反仇恨歧視 LA vs Hate走入社區
起飛撞上兔子 引擎失火折返 聯航客機丹佛機場驚魂

起飛撞上兔子 引擎失火折返 聯航客機丹佛機場驚魂
「人差點吹沒」中國大風吹到華中 黃山遊客如特種兵爬山

「人差點吹沒」中國大風吹到華中 黃山遊客如特種兵爬山

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」在美暴紅。(取材自官網)

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

2025-04-15 21:11

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%
WSJ：趁納瓦洛不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

WSJ：趁納瓦洛不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎
輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算