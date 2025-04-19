西湖松鼠被遊客餵成「松豬」 當地出聲：別再投餵了

遊客在西湖投餵松鼠。(視頻截圖)

杭州西湖近日傳出松鼠被遊客過度投餵導致體型變胖的消息，松鼠們來者不拒，將苗條身材吃成「松豬」，還意外成為西湖「會移動」的新打卡點。對此，西湖水域指揮中心提醒民眾，應尊重野生動物的自然覓食方式，避免干擾牠們原有的生活習性。

來源：縱覽新聞

大象新聞報導，有遊客在社群平台分享，西湖邊的松鼠幾乎成為打卡景點，有民眾用木籤串著玉米、香腸、香蕉等食物遞餵松鼠，現場照片顯示部分松鼠體型圓潤，行動遲緩，且不懼人群。

不僅有遊客現場投餵，網路上更有「餵鼠攻略」，教導如何準備花生、松子等堅果，並標註最佳時間與地點。西湖周邊也有商家販售相關飼料。

然而，此行為已引發擔憂。2021年，西湖曾有一隻因為被餵食過胖無法快速逃生的「網紅松鼠」被老鷹捕食，引發熱議。

杭州市西湖水域指揮中心工作人員17日表示，景區松鼠屬野生動物，非人工飼養，松鼠會自行尋找果實果腹，不建議餵食，應順其自然，也曾有遊客傳出因餵食遭松鼠咬傷。

另據上海市綠化市容局指出，隨意投餵野生動物可能造成4大危害，包括動物暴飲暴食，造成營養失衡；動物誤食異物；動物產生乞食、爭食行為及野生動物過分爭鬥。