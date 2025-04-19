浪費學歷？北大博士應聘私校被議論 稱「滿意35萬年薪」

北大博士彭輝應聘溫州商學院，工作一年來很滿意。(取材自微博)

「年薪25-90萬(人民幣，下同，約3.4萬至12.4萬美元)，安家費40-190萬」，2024年，民辦本科高校溫州商學院以上述薪資招聘頂尖人才，北京大學哲學博士彭輝在投出近60份簡歷後，入職了這所高校。有網友說他浪費了北大學歷；有網友同情他，稱在「文科無用」環境下能找到這份工作已屬不易。

九派新聞報導，轉眼快一年過去了，彭輝說，自己並不後悔這個選擇。他拿著35萬元的年薪，「我在這裡10年收入，抵得上很多公辦普通本科教師20年以上的收入」。他總結，不要自視甚高，認為自己是北大就該如何優越；也別把自己陷入悲慘故事，認為入職民辦高校就低人一等。

據報導，彭輝1995年出生，河南 許昌人，本碩都畢業於北京師範大學，2023年從北京大學博士畢業。2024年7月入職溫州商學院，目前任溫州學研究基地副主任。彭輝說，入職近一年，感覺不錯，他稅前年薪35萬元，稅後28萬左右。雙邊公積金一個月7000元，一年8萬多元。「現在沒有分房子了，但有安家費，我能拿80萬元」。

「入職溫州商學院，客觀來說平台是降低了，但薪資提高了，完全不會覺得自己的學歷被浪費，我對自己現在的工作很滿意」。

一個北大師兄聽說了彭輝的事，說「師弟這個薪水已經是業內頂薪了」，業內正教授都很少能拿二、三十萬年薪，「我沒有低人一等」。

他表示，也有不少跟他一樣是985學校畢業的博士入職溫州商學院。有一個跟他一屆的北大同學入職了金貿學院，還有一個上海交通大學的師妹在馬克思主義學院。

彭輝說，普通一本大學的講師工資只有他的三分之一，如果評不上職稱的話，一輩子可能就拿著五、六千月薪。「我10年內賺的錢，相當於在某些公辦學校工作25年賺的錢，也幾乎是我整個職涯能賺到的錢，所以算不上虧」。