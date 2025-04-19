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網紅「佛山電翰」停播75天後復出：賺幾百萬 開上邁巴赫

中國新聞組／廣州19日電
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「佛山電翰」的邁巴赫。（視頻截圖）
「佛山電翰」的邁巴赫。（視頻截圖）

因酷似演員張翰爆紅的網紅「佛山電翰」，今年1月宣布結束打螺絲生涯，思考未來。近日他接受節目訪談時說，團隊做視頻掙了幾百萬（人民幣，下同），他把此前購入的奔馳賣了，為圓夢買了輛邁巴赫。他並坦承做網紅是掙快錢。引發網民不同意見，有人批評此前他說對錢沒欲望卻有錢買邁巴赫「很假」，有人則認為他說話坦誠，是網紅界清流。

廣東佛山網紅「佛山電翰」因長相酷似演員張翰，以及和同事誇張並整齊的打螺絲動作走紅，全網甩手挑戰在抖音點擊量高達2.7億次，他卻在暴紅時於今年1月日宣布停播，當時他發視頻稱要結束打螺絲生涯，出去闖闖看，並說自己的心態在暴紅後已經改變，「其他收入多了，又還在打螺絲，直播時就感覺在作秀嘛。同時，我也不想消耗工人這個身分」。

據極目新聞報導，在宣布停播75天後，「佛山電翰」近日在接受節目訪談時表示，團隊做視頻掙了幾百萬，為圓夢買了輛邁巴赫，稱沒火之前家裡就給買了奔馳，現在低價轉給了搭檔。

「佛山電翰」招牌動作。（視頻截圖）
「佛山電翰」招牌動作。（視頻截圖）

他並不否認做網紅是掙快錢：「我說了只要你們有想法，你們行動下去，總是會有機會的。我其實也不否認，大家說當網紅，掙快錢這個事情。你說幾百萬呢，其實也有的」。他並稱自己已正式成為廣東省郵政的主播。

據青蕉視頻，第三方平台顯示，「佛山電翰」帳號1-20S視頻報價為20萬，21-60S視頻報價為25萬，60S以上視頻報價為30萬。

今年1月17日，「佛山電翰」發視頻稱結束打螺絲生涯。（視頻截圖）
今年1月17日，「佛山電翰」發視頻稱結束打螺絲生涯。（視頻截圖）

對此，有網民評論：「網紅是真賺錢啊…之前還在打螺絲現在幾百萬有了還買了邁巴赫」，「有錢買邁巴赫，還騙我說對錢沒有欲望」，「建議以後從胎教就開始培養，幼兒園就要設立網紅培訓班」，「難怪現在孩子的理想是當明星，當網紅了」。

也有網民認為，「這哥們在最火的時候，直播間10萬+的時候，沒有直播帶貨，要不早就幾千萬賺到手了」，「賺了幾百萬之後找了份固定工作？很清醒了」。

郵政 抖音

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