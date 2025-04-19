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中國人大常委會 月底再審議「民營經濟促進法」

記者廖士鋒／綜合報導
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中國「民營經濟促進法」的立法程序又有新進度。（中新社）
中國「民營經濟促進法」的立法程序又有新進度。（中新社）

雖然沒有在今年中國全國兩會獲得通過，不過各界矚目的中國「民營經濟促進法」的立法程序又有了新進度。中國全國人大常委會將於4月底再度審議「民營經濟促進法草案」，此前官方已向外強調將會盡快訂定該法。

據新華社，中國14屆全國人大常委會第42次委員長會議18日上午在北京人民大會堂舉行，會議決定人大常委會第15次會議4月27日至30日在北京舉行。委員長會議建議這次會議審議民營經濟促進法草案。

公開資料顯示，「民營經濟促進法草案」2024年12月由中國人大常委會進行初次審議。隨後，法律草案廣泛徵求社會意見。今年2月24日「民營經濟促進法草案二審稿」提請中國人大常委會審議，草案二審稿增加規定，任何單位不得違反法律、法規向民營經濟組織收取費用，不得實施沒有法律、法規依據的罰款，不得向民營經濟組織攤派財物。

今年3月4日中國人大三次會議舉行新聞發布會，發言人婁勤儉針對民營經濟促進法立法進度表示，今年2月17日中共總書記習近平在出席民營企業座談會發表重要講話時強調，「黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，不能變，也不會變」。

婁勤儉強調法治是最好的營商環境。草案第一次將堅持「兩個毫不動搖」、促進「兩個健康」寫入法律，對於保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，進一步優化民營經濟發展環境。「下一步，我們將根據常委會繼續審議情況和各方面的意見建議，認真做好草案修改完善工作，推動法律儘快出台（訂定）」。

中國總理李強今年的政府工作報告全文中，提到扎扎實實落實促進民營經濟發展的法律法規和政策措施，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益，鼓勵有條件的民營企業建立完善中國特色現代企業制度。開展規範涉企執法專項行動，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，堅決防止「違規異地執法和趨利性執法」。

此外，中國18日舉行國務院常務會議，李強表示，要加大逆周期調節力度，著力穩就業穩外貿，著力促消費擴內需，做強國內大循環，推動經濟高品質發展。前一天的專題學習會議，他則提出要把握政策力度，必要時敢於打破常規，讓市場真正有獲得感。

李強 全國兩會 國務院

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