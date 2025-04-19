全球首個機器人半馬北京開跑 21隊參加「參賽即勝利」

賽前，工作人員給參賽人形機器人貼號碼牌。（取材自新京報）

全球首個人形機器人 半程馬拉松19日上午7時30分在北京開跑，21支參賽隊伍來自企業、科研院所、機器人俱樂部和高校，包括天工Ultra、宇樹G1、眾擎PMOI、夸父、靈寶CASBOT SE等行業領先的機器人型號均報名參賽。比賽地形有平地、坡道、轉彎，是對當前機器人技術發展水平的一次全方位檢驗。

來源：YouTube

新京報報導，比賽以亦莊南海子公園一期南門為起點、通明湖信息城為終點，全長21.0975公里，地形最大坡度約為9度，機器人一路上要爬坡、跨越軌道、拐14個彎。參賽選手名單昨日上午公布，登上春晚「扭秧歌」的宇樹G1機器人將和深圳科企眾擎PMOI組成「城市之間科技隊」參賽，「國家隊」北京人形機器人創新中心研發的天工Ultra將是他們的強勁對手。

比賽過程中，一個人形機器人將和人類運動員共同組成一個賽隊，人類「陪跑團」最多能有三個人，可能由機器人的工程師、操控員和領跑員組成，他們需要全程跟隨機器人一起跑完21公里。

賽前，人形機器人參賽隊合照。（取材自新京報）

按照比賽規則，每個參賽機器人依次起跑，出發時間間隔1分鐘，原則上不超過2分鐘。今天，身高1.8米的人形機器人「天工Ultra」第一個出發，只見它早早來到起跑位置，在領跑員和工程師的陪伴下原地小跑，就像人類馬拉松運動員那樣進行著賽前的最後熱身，觀賽人群中不斷有市民為「天工Ultra」加油打氣。7時30分，隨著響亮的發令槍聲，「天工Ultra」穩健邁出大長腿，開啟第一次真正的半程馬拉松。

緊隨「天工Ultra」出場的是「鬆延動力N2」機器人，只見它邁開小短腿，雙腿交替，奔跑姿態非常穩當，速度也不慢。之後，其餘18支參賽隊的機器人陸續登場，每一個亮相都贏得了觀眾的叫好聲。

本次人形機器人半程馬拉松的參賽「選手」來自清華大學、北京理工大學、北京科技職業大學等高校，也有北京人形機器人創新中心、北京通用人工智能 研究院等研究機構、企業的機器人。

與人類馬拉松有補給站類似，機器人半馬也有多個補給站，參賽隊伍可以在這裏為機器人更換電池或更換機器人，以及進入賽道的比賽選手。根據競賽規則，比賽過程中，鼓勵賽隊機器人全程奔跑，鼓勵賽隊不更換電池，不更換機器人。

值得關注的是，更換機器人或更換電池需要向隨行球證示意，並經隨行球證同意後進行換電、更換機器人的操作。更換機器人須罰時。

參加機器人半馬的「選手」外形各異、能力不同，身體素質也不盡相同。比賽將依據賽隊名次高低，評定冠軍、亞軍、季軍，並安排完賽獎、最佳耐力獎、最佳人氣獎、最佳步態獎、最佳形態創新獎等專項獎。