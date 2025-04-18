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美中貿易戰／趁關稅戰賺錢？華強北囤貨 一天一個報價

中國新聞組／北京18日電
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華強北看似因為關稅遇冷，但部分「嗅覺敏銳」的業者卻視之為賺錢好機會。 (路透資料照片)
華強北看似因為關稅遇冷，但部分「嗅覺敏銳」的業者卻視之為賺錢好機會。 (路透資料照片)

美中關稅戰不確定性大，被稱為「電子第一街」的深圳華強北出現「一天一報價」，甚至有店鋪暫停報價，希望未來貨源能因為供不應求而大幅漲價，讓自己成為「首批在關稅戰致富的人」。

自由亞洲電台引述第一財經、證券時報等媒體報導，隨著美中貿易談判陷入僵持，關稅政策可能隨時發生變化，業者擔心未來可能需支付更多關稅，因此部分商家處於觀望狀態；而關稅的影響短時間內也難以消除，進口業務基本上已經停滯。

但華強北部分「嗅覺敏銳」的業者卻認為現在是賺錢的好機會，甚至會出現首批在關稅戰中致富的人。近日華強北出現「一天一個報價」，還有店家在沒有缺貨的情況下，對一些有炒作空間、找不到替代產品的晶片暫停報價和接單，期待未來價格上漲。

據了解，華強北不少店家已經開始加價，顯示卡在過去一周就至少漲了300元至400元（人民幣，約41至55美元）。多名業者表示，從上周開始，CPU、GPU價格出現較大波動，儲存類產品亦在漲價，漲幅約為10%。

根據中國海關總署公告，原產美國的晶片等產品，只要是在4月10日12時01分前啟運，並於5月13日24時前完成申報進口，就可豁免關稅，但目前不少報關企業人士坦言仍不知道需要提供哪些資料以爭取關稅豁免，有些地方的海關亦不清楚應該要準備什麼證明文件。

在新的關稅正式落實前，市場仍將持續維持這種混亂的情形，惟對有關業者來說，「這些資訊落差都是賺錢的空間」。

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