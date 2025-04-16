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紅色剋仕途？ 河北市委書記強制全市招牌「綠化」遭免職

中國新聞組／北京16日電
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河北三河市醫院的紅十字，也不能倖免被迫改為綠色。(取材自微博)
河北三河市醫院的紅十字，也不能倖免被迫改為綠色。(取材自微博)

河北廊坊三河市早前強制全市所有招牌綠化，包括醫院的紅十字也被迫改成綠色，引發中國社會關注。對此，新華社報導，河北省廊坊市聯合調查組已對三河市委「主要負責人」免職處理，並責成三河市委、市政府反思整改。堅持不拆招牌的商戶欣喜等到「勝利」，省下拆招牌費用5萬人民幣。

河南廣播電視台旗下新媒體大象網報導，河北廊坊三河市招牌「變色」風波令商戶苦不堪言，商戶陳蕊表示，去年10月前後，多家農貿市場陸續收到整改通知，「起初，城管讓大家把紅色的廣告牌匾更換掉，大家都不聽；後來，市場監管部門介入，命令商戶換廣告牌，大家不敢不聽」。

陳蕊說，各市場的商戶整改完後，當局開始要求街面商鋪要把的廣告牌匾也全換成綠色，手搖飲業者「蜜雪冰城」的招牌原本為紅底白字，之後被改為綠底白字，「好想來」的門店招牌同樣被改成綠色，甚至連醫院的「紅十字」標誌也變成綠色。

湖北極目新聞報導，網上影片裡據稱是三河市市監局負責人劉某告訴商家，紅色代表火，會讓人亢奮，藍色太俗，因此要去紅去藍；該男還說，按市委書記的要求，這樣做是要打造出「學院風」、「國際化」。

根據大象網取得的「三河市城市規劃建設管理導則」，確實提出「學院風、現代化、國際化」，總體意向為「端莊大氣、溫暖典雅、簡潔內斂」。

有網友指出，三河市委書記付順義早前在河北廊坊固安縣擔任縣長、縣委書記時，就曾把當地招牌全部改成綠色，2024年6月付順義任三河市委書記後不久，也開始推動全市招牌「綠化」。網傳，這是因為有命理大師告訴付順義，綠顏色有助其仕途，紅色則與其相剋。

付順義現年50歲，河北昌黎人，中共黨員，河北經貿大學貨幣銀行系畢業，曾長期在秦皇島市任職，2020年出任河北省固安縣縣長，後升任固安縣委書記，2024年6月轉任三河市委書記。如今付順義已遭免去三河市委書記。

河北三河市公園招牌原本的紅色大字，同樣被改成綠色。(取材自微博)
河北三河市公園招牌原本的紅色大字，同樣被改成綠色。(取材自微博)
河北省三河市招牌全面「綠化」，連手搖飲業者「蜜雪冰城」紅底招牌都被迫改成綠色。(...
河北省三河市招牌全面「綠化」，連手搖飲業者「蜜雪冰城」紅底招牌都被迫改成綠色。(取材自微博)

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