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老戲骨心臟衰竭 演活編輯部「牛大姐」 童正維88歲驟逝

記者陳穎／綜合報導
中國資深演員童正維病逝，享壽88歲。(取材自微博)
中國資深演員童正維病逝，享壽88歲。(取材自微博)

中國資深演員童正維14日晚間22時52分，因心臟衰竭病逝於家中，享壽88歲。她的兒子馬良於15日透過微博發布訃聞，透露母親在家人陪伴下走完最後一程，並以彩色遺照設置簡樸靈堂，照片中童正維笑容慈祥，展現晚年與孫女三代同堂的幸福時光。馬良感性寫道：「蒙上天垂愛，此生成為您的孩子，牽手走過半世紀是我最大的幸運。」

來源：YouTube

童正維以1992年情境喜劇「編輯部的故事」中「牛大姐」一角廣為人知。該角色以思想保守、愛說教的機關幹部形象，在改革開放時代背景下形成強烈反差，其經典台詞如「解放中國婦女，那道兒還長著呢！」至今仍被觀眾津津樂道。

54歲才迎來事業高峰的她，成功將話劇演員的深厚功底轉化為螢幕魅力，成為「中生代演員逆襲」的早期範例。

童正維擅長塑造中老年女性角色，在「摩登家庭」中飾演混血孫子的姥姥，以「媽咪的媽咪」親暱稱呼展現溫情；「大宋提刑官」裡則化身沉穩睿智的古代母親，展現角色跨度。其表演風格融合上海話劇團的細膩與生活化特質，被譽為「螢幕母親典範」。童正維持續活躍至2016年，最終作品為電視劇「伴你到永遠」，後因京劇導演老公馬科健康因素，她選擇息影專心照料，直至丈夫2023年以93歲高齡離世。

馬良透露，母親為照顧罹患胰腺炎的丈夫，毅然中斷演藝事業，雖成人生遺憾，卻成就半世紀婚姻佳話。2022年中風後，童正維仍積極復健，今年2月曝光的最後身影中，她身穿紅棉襖喜迎新春，未料兩個月後驟然離世。

中風 微博 京劇

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