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河北這個市委書記將全市「招牌綠化」 下場慘了

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河北省三河市招牌全面「綠化」，連手搖飲業者「蜜雪冰城」紅底招牌都被迫改成綠色。（圖／取自微博）
河北省三河市招牌全面「綠化」，連手搖飲業者「蜜雪冰城」紅底招牌都被迫改成綠色。（圖／取自微博）

河北廊坊三河市早前強制全市所有招牌綠化，包括醫院的紅十字也被迫改成綠色，引發中國全社會關注。對此，新華社15日報導，河北省廊坊市聯合調查組已對三河市委「主要負責人」免職處理，並責成三河市委、市政府深刻反思，汲取教訓，全面整改。

河南廣播電視台旗下新媒體《大象網》報導，4月14日，三河一商戶陳蕊表示，去年10月前後，多家農貿市場就陸續收到整改通知。「起初，城管部門的工作人員進入市場，讓大家把紅色的廣告牌匾更換掉，大家都不聽。後來，市場監管部門便介入了，要求商戶們換廣告牌，大家不敢不聽。」

陳蕊說，各市場的商戶完成整改後，有關部門就開始要求街面商鋪要把紅藍黑底色的廣告牌匾也更換掉，「蜜雪冰城之類的店鋪都換了。」中國手搖飲業者「蜜雪冰城」的招牌原本為紅底白字，之後也被改為綠底白字。

網上一則影片裡，據稱是三河市市監局負責人劉某告訴商家，紅色代表火，會讓人亢奮，藍色太俗，因此要去紅去藍。這名男子還表示，按市委書記的要求，這樣做是要打造出「學院風」、「國際化」。

《大象網》取得的「三河市城市規劃建設管理導則」確實提出「學院風、現代化、國際化」，總體意向為「端莊大氣、溫暖典雅、簡潔內斂」。

湖北《極目新聞》指出，三河市要求廣告招牌禁用「紅藍黑」三色，包括「蜜雪冰城」、「好想來」等業者的門店招牌也被改成綠色，甚至連醫院的紅十字標誌等也都變成了綠色。

有網友指出，三河市委書記付順義早前在河北廊坊固安縣擔任縣長、縣委書記時，就曾將當地招牌全部改成綠色，2024年6月付順義出任三河市委書記後不久，也開始推動全市招牌「綠化」。網傳，這是因為有命理大師告訴付順義，綠顏色有助其仕途，紅色則與其相剋。

在中國，一般官方文件若未特別提及，「主要負責人」一般指一把手，「負責人」則指分管領導。公開資料也顯示，付順義已遭免去三河市委書記。

付順義現年50歲，河北昌黎人，中共黨員，河北經貿大學貨幣銀行系畢業，曾長期在秦皇島市任職，2020年出任河北省固安縣縣長，後升任固安縣委書記，2024年6月轉任三河市委書記。

三河市公園原本的紅色大字，同樣被改成綠色。（圖／取自微博）
三河市公園原本的紅色大字，同樣被改成綠色。（圖／取自微博）
三河市醫院的紅十字，也不能倖免被迫改為綠色。（圖／取自微博）
三河市醫院的紅十字，也不能倖免被迫改為綠色。（圖／取自微博）

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