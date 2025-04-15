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30年前他在春晚跳「醉鼓」成名 黃豆豆獲破格升副局級

中國新聞組／北京15日電
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黄豆豆參與演出的「醉鼓」，令人印象深刻。（取材自國家大劇院）
黄豆豆參與演出的「醉鼓」，令人印象深刻。（取材自國家大劇院）

中國文聯人事部日前發布一則任職公示：舞蹈家黃豆豆擬任中國舞協分黨組成員（副局級），破格提名為秘書長人選。黃豆豆曾在1995年春節聯歡晚會上表演「醉鼓」，他站在20多人扛起的大鼓上，跳起矯健奔放的舞蹈，動感十足令觀眾印象深刻。

來源:央視

澎湃新聞報導，黃豆豆，1977年2月生，1995年9月參加工作，曾任上海歌舞團演員，2000年11月任上海歌舞團藝術總監（正處級），2006年12月任上海歌舞團、上海東方青春舞蹈團藝術總監，2012年2月至今任上海歌舞團有限公司藝術總監。

公示還提到，需要說明的是，根據「黨政領導幹部選拔任用工作條例」，提拔擔任廳局級以上領導幹部，一般應當具有大學本科以上文化程度，黃豆豆目前為大專學歷，擬對其學歷進行破格。

4月14日，中國文聯人事部工作人員介紹，因為他（黃豆豆）長期在舞蹈創演的一線，所以一是考慮到他對舞蹈界情況比較熟悉，二是他在舞蹈這個專業領域有一定影響力和知名度，從這兩方面考慮，上級也是同意他破格的。

中國舞協即中國舞蹈家協會，其最高權力機構是中國舞蹈家協會全國代表大會。全國代表大會選舉產生理事會。理事會選舉產生主席一人、副主席若干人組成主席團。主席團任命秘書長一人、副秘書長若干人。中國舞蹈家協會全國代表大會每五年召開一次，全國代表大會閉會期間，由理事會執行代表大會決議。理事會閉會期間，由主席團執行代表大會和理事會的決議，駐會副主席主持協會日常工作。

目前，黃豆豆還是全國青聯副主席、中國舞蹈家協會副主席。

黄豆豆參與演出的「醉鼓」，令人印象深刻。（取材自國家大劇院）
黄豆豆參與演出的「醉鼓」，令人印象深刻。（取材自國家大劇院）
舞蹈家黃豆豆，被提拔為副局級幹部。（取材自國家大劇院）
舞蹈家黃豆豆，被提拔為副局級幹部。（取材自國家大劇院）

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