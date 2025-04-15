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智能、6G、量子計算…上海專精特新中小企逾1.2萬家

中國新聞組╱北京15日電
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上海市經濟和信息化委員會副主任蒲亞鵬表示，上海目前有1.2萬餘家專精特新中小企業。隨著大模型、具身智能、6G、量子計算等新興產業、未來產業快速發展，技術加快迭代，企業加速成長，上海專精特新企業群體結構不斷優化。 　　

中新社報導，所謂「專精特新」，指的是專業化、精細化、特色化、創新能力強。比如，「特」即特色化，強調技術、工藝和產品等有自身獨特優勢。 　　

上海近日印發「上海市促進專精特新中小企業發展壯大的若干措施」（以下簡稱「若干措施」），通過強化梯度培育、壯大耐心資本等措施，計劃到「十五五」期末，實現全市專精特新中小企業達到2萬家左右。

在推動新品首用方面，上海支持專精特新中小企業及其創新產品申報上海市創新產品推薦目錄、智能機器人標竿企業與應用場景推薦目錄，對列入目錄的產品給予推廣應用。 　　

在推進海外拓展方面，上海將加大海外服務，發佈服務企業「走出去」專業機構名錄，提供投資註冊、行業准入、合規經營、海外用工等方面的信息支持和服務；對專精特新中小企業參加列入「海外展推薦項目」的境外展給予相應支持等。

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