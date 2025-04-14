可當製藥原料…西昌基地 220億隻小強住星空房吃營養餐

美洲大蠊住的「晶片」。（取材自紅星新聞）

提及蟑螂，多數人腦海中首先浮現的便是害蟲，其實蟑螂可以入藥，像「康復新液」可以用來治療口腔潰瘍、燙傷燒傷等。

美洲大蠊作為地球上現存最古老的昆蟲之一，與人們常見的蟑螂雖然同屬蜚蠊目，卻是蜚蠊科中唯一可以入藥的。美洲大蠊也是康復新液的原材料之一。

紅星新聞報導，在四川省西昌市，有一座全球最大、養殖密度最高的美洲大蠊養殖基地。近期，四川好醫生攀西藥業二期數字化智能工廠正式投用。好醫生攀西藥業有限責任公司廠長文建國表示，美洲大蠊喜歡陰暗潮濕的環境，且具有群居特性。「我們採用模擬生態環境養殖，可自動且精確地控制光線、溫度、濕度、細菌數量等室內條件，讓牠們吃得好、睡得好，以保障原料的安全性、穩定性和產量。」

在養殖車間的走廊，藉著手機手電筒射出的光，看到了「成年」美洲大蠊居住的房子－「晶片」。「晶片」形狀似一個立體養殖箱，都是為美洲大蠊定制。整個養殖車間內，光線極為微弱，唯有屋頂分布著稀疏的光源，恰似夜幕中的點點繁星。「美洲大蠊很怕光，這裡模擬的是夜晚的場景，牠們住的都是『星空房』。」文建國笑著說。

「給牠們的食物，要講究營養均衡。」文建國說，美洲大蠊的口糧十分考究，出生後吃的是奶粉，長大一些後就吃公司配製的飼料，由奶粉、小麥、玉米、果蔬、微量元素等十幾種食材混合製成，已經申請了國家專利。

文建國稱，目前，在二期美洲大蠊數位化智慧養殖車間內有150億隻美洲大蠊，加上第一期基地養殖的70億隻，新、老基地養殖的美洲大蠊養殖總量已達220億隻。 「這些小傢伙們食量驚人，每天大約要吃掉28噸食物。生長和繁殖速度很快，從孵化到採收只要半年左右。」

提取車間採用三層結構，三層為投料和提取區，二層為濃縮區和中央控制區，一層為精製、純化、乾燥和藥渣處理區。 「這裡涵蓋了25條生產線，6700個關鍵控制點，所有管道加在一起總長度超過120公里。美洲大蠊在這裡提取有效成分，液體就通過管道，進入藥品灌裝車間進行裝瓶。」文建國介紹道，隨著二期數位化智慧工廠的建造效率，實現了生產線自動化率達到98%，顯著提升了生產效率和產品。