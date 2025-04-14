我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

竹簡+漢字…大阪世博中國館亮相 猶如綿延展開的中華書簡

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
世博中國館。（取材自微博）
世博中國館。（取材自微博）

2025年日本大阪世博會開園，中國特別打造了一座占地3500平方米的中國館，是大阪世博會最大的外國自建館之一。外觀設計結合竹簡、漢字、書卷，猶如一座巨大綿延展開的中華書簡；內部科技與人文並重，可與在天宮空間站的「神舟19號」航天員即時互動，還可藉由AI與古人吟詩作畫、和機器人跳舞，全球僅中國採回的月背土壤也在館內展出。

南方都市報報導，中國館通過大量互動裝置和數字化科技、AI技術等，展示數字化呈現的中國古代經典「耕織圖」，還有神舟19號航天員在空間站的視頻，以及月壤展區和「蛟龍」號體驗艙等。

中國館有四方面顯著特點，一是汲取中華優秀傳統文化精髓，彰顯道法自然、天人合一的「中國智慧」。中國館建築以古代重要文化傳播載體—竹簡為設計靈感，巧妙融合竹子、漢字、書卷等寓意豐富的文化符號，訴說中華千年歷史。館內展出以「24節氣」為主題的大型多媒體動態影像，數字化呈現世界最早的農業百科全書「耕織圖」。

二是踐行新發展理念，展示新時代生態文明建設的「中國實踐」。廈門篔簹湖「從魚蝦絕跡到白鷺歸來」的宜人生態，湖南18洞村和黔東南文旅與生態融合發展的盎然生機，塔克拉瑪干沙漠鎖邊合龍的生態修復，塞罕壩荒漠變綠洲的人間奇跡等。

三是匯聚科技動能，貢獻經濟社會創新發展的「中國方案」。「神舟19號」航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤在天宮空間站與觀眾視頻交互；「蛟龍號」體驗艙中，「載人深潛英雄」唐嘉陵下潛至7062米拍攝到的珍貴影像清晰可見；八網融合的智慧城市沙盤解鎖城市未來之鑰；AI大模型邀請中國文化中最受歡迎的神話人物與觀眾多語種寫詩作畫；嫦娥六號在人類歷史上首次實現月球背面採樣返回，昭示著中國航天再創歷史。

四是開展形式多樣的人文交流，中國30個省區市和深圳市、相關部委、眾多國內領軍企業和機構，在中國館舉辦非遺展演、文旅推介、學術交流和經貿論壇等活動。另與150多個參展國的自建館、聯合館以及世博會主題館、企業館等開展館際交流，並舉辦中國館日、各省區市主題周、主題日等一系列活動。

另外，中國館注重打造貫通古今的觀展體驗。AI技術讓展項「動起來」，觀眾手持互動書簽掃描打卡，生成實時山水意象，體會可感可知的「共繪桃花源」。十餘個外型萌趣的便攜式智能機器人隨悠揚琴韻翩翩起舞，全新一代人形機器人「Walker行者」在廣場與觀眾親密互動。

世博中國館猶如展開的中華書簡，讓觀眾一眼就能感受到強烈的中國元素和濃郁的文化氣息...
世博中國館猶如展開的中華書簡，讓觀眾一眼就能感受到強烈的中國元素和濃郁的文化氣息。（取材自微博）
世博會中國館月壤展區，光影流轉間，常沙娜繪製的隋代壁畫與月壤輝映。（取材自微博）
世博會中國館月壤展區，光影流轉間，常沙娜繪製的隋代壁畫與月壤輝映。（取材自微博）
古典風的世博會中國館前，機器人組團跳國風舞迎賓。（取材自微博）
古典風的世博會中國館前，機器人組團跳國風舞迎賓。（取材自微博）
中國館占地面積約3500平方米，是大阪世博會最大的外國自建館之一。（取材自微博）
中國館占地面積約3500平方米，是大阪世博會最大的外國自建館之一。（取材自微博）
大阪世博會中國館設計彷彿是一座巨大綿延展開的中華書簡。微博
大阪世博會中國館設計彷彿是一座巨大綿延展開的中華書簡。微博

AI 人形機器人 日本

上一則

上海發現3神祕生物 搖蚊不「咬」人 還有類奇異布紋藻

下一則

周恩來命名的廣交會 「出世紙」亮相 見證中外貿發展史

延伸閱讀

日相石破茂喊世界團結 大阪世博政治味濃

日相石破茂喊世界團結 大阪世博政治味濃
大阪世博開幕／門票、地圖無紙化 還有無人巴士接駁

大阪世博開幕／門票、地圖無紙化 還有無人巴士接駁
大阪世博開幕 首位入場者曝1原因 讓他露宿街頭搶入場

大阪世博開幕 首位入場者曝1原因 讓他露宿街頭搶入場
日本大阪世博陰雨中開幕 熱情不減 首日估湧入逾14萬人

日本大阪世博陰雨中開幕 熱情不減 首日估湧入逾14萬人

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅