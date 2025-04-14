竹簡+漢字…大阪世博中國館亮相 猶如綿延展開的中華書簡

世博中國館。（取材自微博）

2025年日本 大阪世博會開園，中國特別打造了一座占地3500平方米的中國館，是大阪世博會最大的外國自建館之一。外觀設計結合竹簡、漢字、書卷，猶如一座巨大綿延展開的中華書簡；內部科技與人文並重，可與在天宮空間站的「神舟19號」航天員即時互動，還可藉由AI 與古人吟詩作畫、和機器人跳舞，全球僅中國採回的月背土壤也在館內展出。

南方都市報報導，中國館通過大量互動裝置和數字化科技、AI技術等，展示數字化呈現的中國古代經典「耕織圖」，還有神舟19號航天員在空間站的視頻，以及月壤展區和「蛟龍」號體驗艙等。

中國館有四方面顯著特點，一是汲取中華優秀傳統文化精髓，彰顯道法自然、天人合一的「中國智慧」。中國館建築以古代重要文化傳播載體—竹簡為設計靈感，巧妙融合竹子、漢字、書卷等寓意豐富的文化符號，訴說中華千年歷史。館內展出以「24節氣」為主題的大型多媒體動態影像，數字化呈現世界最早的農業百科全書「耕織圖」。

二是踐行新發展理念，展示新時代生態文明建設的「中國實踐」。廈門篔簹湖「從魚蝦絕跡到白鷺歸來」的宜人生態，湖南18洞村和黔東南文旅與生態融合發展的盎然生機，塔克拉瑪干沙漠鎖邊合龍的生態修復，塞罕壩荒漠變綠洲的人間奇跡等。

三是匯聚科技動能，貢獻經濟社會創新發展的「中國方案」。「神舟19號」航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤在天宮空間站與觀眾視頻交互；「蛟龍號」體驗艙中，「載人深潛英雄」唐嘉陵下潛至7062米拍攝到的珍貴影像清晰可見；八網融合的智慧城市沙盤解鎖城市未來之鑰；AI大模型邀請中國文化中最受歡迎的神話人物與觀眾多語種寫詩作畫；嫦娥六號在人類歷史上首次實現月球背面採樣返回，昭示著中國航天再創歷史。

四是開展形式多樣的人文交流，中國30個省區市和深圳市、相關部委、眾多國內領軍企業和機構，在中國館舉辦非遺展演、文旅推介、學術交流和經貿論壇等活動。另與150多個參展國的自建館、聯合館以及世博會主題館、企業館等開展館際交流，並舉辦中國館日、各省區市主題周、主題日等一系列活動。