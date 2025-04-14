沙塵暴翻山越嶺吹向海南 廣東「小蠻腰」不見了

廣州塔被壟罩在霧霾之中。（取材自廣州日報）

受冷空氣影響，極端大風天氣席卷中國多地，不僅嚴重影響陸海空交通，大風造成的沙塵暴 13日更一路入侵到廣西、廣東境內，是今年來影響中國範圍最廣的一次，廣州和佛山多個區域更發布灰霾黃色預警。專家預測，14日長江以北地區仍多大風天氣，長江以南大部地區仍將受到沙塵侵擾，最南可影響到海南島。

綜合上游新聞、廣州日報等媒體報導，強勁大風13日席卷中國北方地區，平均風力達到5級以上，陣風風力普遍達到8至10級。中央氣象局持續發布大風橙色預警和沙塵暴藍色預警，預計14日8時至15日8時，新疆北疆北部、河北北部、北京西部山區、山東半島等地局地陣風可達9～10級，黃海中部和南部的偏東海域、東海東北部海域風力可達9級、陣風10~12級。 海南出現沙塵。（視頻截圖）

大風帶著沙塵一路翻山越嶺，連廣東多地都發布了灰霾黃色預警，PM10顆粒物濃度明顯上升，廣州、佛山兩地監測空氣品質為「嚴重汙染」。受沙塵天氣影響，廣州市魚珠片區和黃埔港碼頭附近以往能看到廣州塔的位置，如今一片灰霾景象，看不到廣州塔的「小蠻腰」。

廣東北部和西南部等地出現揚沙或浮塵天氣。盡管能見度較低，但在韶關，不少人發現天空出現了「日暈」現象，太陽有了一圈光環，格外耀眼奪目，宛如天空之眼。 日暈下的樹枝剪影。（取材自南方都市報）

氣象分析師孫倩倩表示，之前沙塵最遠也到過華南，但這種情況是罕見的。這次導致沙塵的大風猛烈，向南推進快，並且高空槽深厚，動力抬升也強，使得沙塵的濃度和高度都較高，進而向南傳輸得更遠。

生態環境部門預計，這一波沙塵天氣過程可能持續2至3天，15日將有顯著改善。廣州生態環境監測中心站首席預報員張金譜建議，兒童、老年人和病人盡量留在室內，一般人群避免戶外活動。