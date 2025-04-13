我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

買車變租車 紐約大學中國留學生被騙7萬 返美發現車被拖走

「人差點吹沒」中國大風吹到華中 黃山遊客如特種兵爬山

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃山景區風雨雪齊聚，遊客在風口互相攙扶。（取材自瀟湘晨報）
黃山景區風雨雪齊聚，遊客在風口互相攙扶。（取材自瀟湘晨報）

中國「極端大風」從華北吹到華中，安徽黃山景區狂風暴雨伴隨鵝毛大雪，遊客經歷了「特種兵式」爬山，全身濕透差點失溫，在風口更須和其他人互相攙扶穩住身體，「人差點吹沒了」；在安徽六安市金安區有路樹被吹倒，砸死一名電動自行車騎士。大風也吹向杭州、江蘇等地，西湖邊颳起了7至9級大風，湖面白浪翻滾，西湖1秒變「西海」。

綜合瀟湘晨報、極目新聞等媒體報導，黃山景區在周末迎來不少遊客，但極端的風雨讓遊客苦不堪言。在社交平台上有不少人分享自己「特種兵式」爬黃山，並在山上經歷風、雨、雪的視頻。一名遊客發了自己在黃山天門坎景點的視頻並稱，「這誰扛得住，天門坎8級大風，人都差點吹沒了」。視頻中可聽到遊客們的一次性雨衣被風吹得呼啦作響，一名身形較小巧的女士蹲在風口不敢起身，其他遊客均扶著兩側的山體。

另一名遊客表示，自己進山時間較早，玉屏索道還沒有關閉，「一群人興沖沖上了索道，下了索道就開始下雨，然後狂風暴雨」，雖然決定馬上下山，在過程中他稱自己「全身濕透甚至失溫」。另外還有遊客在頂著風雨於下午1時多登頂時，見到了黃山飄雪。

隨著冷空氣一路東移南下，杭州西湖邊也颳起了7-9級大風，湖邊小賣部的冰櫃被吹得移位，湖面上白浪翻滾，西湖1秒變「西海」。

在江蘇無錫，有大樓的太陽能熱水器被大風吹落，巨大金屬管插進停在路邊的小米SU7，所幸沒有砸到人。

黃山景區風雨雪齊聚，遊客在風口互相攙扶。（取材自瀟湘晨報）
黃山景區風雨雪齊聚，遊客在風口互相攙扶。（取材自瀟湘晨報）
西湖秒變「西海」。（取材自潮新聞）
西湖秒變「西海」。（取材自潮新聞）
江蘇無錫大風吹落金屬管砸穿小米SU7車頂。（取材自極目新聞）
江蘇無錫大風吹落金屬管砸穿小米SU7車頂。（取材自極目新聞）

小米

上一則

川普等不到習近平來電 美貿易代表：美中領袖無通話安排

延伸閱讀

中國公布全球首個6G試驗網 可對網路內物體精準定位

中國公布全球首個6G試驗網 可對網路內物體精準定位
西湖鴛鴦命喪彈弓 1畫面讓全網傷心 杭州人接力討公道

西湖鴛鴦命喪彈弓 1畫面讓全網傷心 杭州人接力討公道
開在醫院旁的江蘇小吃店 竟為胎盤加工 收費標準曝光

開在醫院旁的江蘇小吃店 竟為胎盤加工 收費標準曝光
維權卻被強制送精神病院「治療」22天 安徽男：我沒病

維權卻被強制送精神病院「治療」22天 安徽男：我沒病

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅