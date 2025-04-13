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河北男子靠「後天鍛鍊」這個器官奇長 將挑戰金氏紀錄

中國新聞組／北京13日電
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河北邯鄲男子舌頭奇長，能舔到胳膊肘和鼻尖。（取材自大象新聞）
河北邯鄲男子舌頭奇長，能舔到胳膊肘和鼻尖。（取材自大象新聞）

河北邯鄲一名男子舌頭奇長，能舔到胳膊肘和鼻尖，收到金氏紀錄邀請挑戰全球舌頭最長的人，當事人說，「自測13厘米，可能源於後天鍛鍊」。網友說，「我只在電影裡才看到過這樣的舌頭。」

網易報導，男子表示，他自量的舌頭是能達到13厘米，不過他並不認為自己這是天生的，而是後天鍛鍊形成的，自己從小就會不自覺的吸舌頭，久而久之，舌頭就長了。這次被金氏紀錄邀請挑戰全球舌頭最長的人，如果真能申請成功，那也算是一個記錄創造者了。

其實男生分析的還真有道理，之前就看到有醫學專家說過，正常人舌頭伸出口腔的平均長度也就7-8厘米，能過10厘米的都屬於鳳毛麟角。像他這樣能玩出花樣的，除了先天因素，後天的肌肉控制力也得跟得上。有健身博主分析，這跟練瑜伽的能劈叉一個道理，都是長期特定動作練出來的柔韌性。

網友說，這種的一般好找對象、舔雪糕筒一口就給整沒了、女朋友有福了，也有人說，好嚇人。

而人體還有很多類似的冷門紀錄，比如有人能眨眼像閃電，一分鐘能眨200多次；還有人耳朵會跳舞，能用耳廓夾住鉛筆。這些看似奇葩的技能背後，往往藏著當事人自己都沒注意到的長期習慣。

河北邯鄲男子舌頭奇長，能舔到胳膊肘和鼻尖。（視頻截圖）
河北邯鄲男子舌頭奇長，能舔到胳膊肘和鼻尖。（視頻截圖）

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